Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

На поэта Бывшева, написавшего проукраинские стихи, завели новое дело

Александр Бывшев

В отношении орловского поэта Александра Бывшева, которого обвиняют в разжигании ненависти из-за стихотворения "На независимость Украины", возбуждено дело о воспрепятствовании следствию. Подсудимый рассказал изданию "ОВД-Инфо", что поводом послужило его общение с журналистами и публикация информации о судебном процессе.

По словам Бывшева, находящегося под домашним арестом, обвинение добивается помещения его в следственный изолятор и изъятия компьютера.

До августа 2014 года Александр Бывшев работал учителем немецкого языка в средней школе, однако после публикации в местной газете "Заря" стихотворения "Украинским патриотам" его отстранили от работы, а бывшие коллеги и ученики выступили против него в суде.

Стихотворения "Украинским патриотам" и "Украинские повстанцы", в которых Бывшев осудил действия России по отношению к Украине и аннексию Крыма, признаны экстремистскими. Сам поэт внесен в федеральный список экстремистов, его банковские счета заблокированы.

Летом 2015 года Бывшев был осужден за свои стихи на 300 часов обязательных работ по статье о "разжигании ненависти или вражды" в отношении группы лиц "русские".

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG