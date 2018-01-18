Бондарчук и другие продюсеры поддержали перенос "Паддингтона-2"

Несколько российских кинопродюсеров в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву поддержали перенос Министерством культуры проката фильма "Приключения Паддингтона – 2". Авторы письма заявили о поддержке позиции министерства и необходимости протекционистских мер в кинопрокате. Письмо подписали Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Вадим Смирнов и Юрий Поляков.

В письме говорится, что министерство находит для поддержки отечественных фильмов такие меры, как лучшие даты для премьерного показа, иностранные конкуренты сдвигаются. В частности это помогло фильмам "Последний богатырь" и "Движение вверх" достигнуть превосходных результатов по сборам и количеству зрителей.

По словам авторов письма, заявления, которые исходят от коммерческих структур – о "грубом вмешательстве в деятельность", – означают только то, что эти структуры просто защищают свои интересы, пытаясь прикрыться интересами зрителей. Конечно, сетям кинотеатров выгоднее брать в прокат иностранное кино, потому что пока оно собирает больше денег, отмечают авторы письма.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров назвала решение Министерства культуры России о переносе проката иностранных фильмов "Приключения Паддингтона – 2" и "Бегущий в лабиринте: лекарство от смерти" с января на февраль "грубым вмешательством в работу кинотеатров". Об этом говорится в заявлении прокатчиков, опубликованном на странице ассоциации в Фейсбуке.



