Бибилов, титушки и "русский мир"

Лидер боснийских сербов Милорад Додик попал в скандальную историю с маргинальной прокремлевской организацией "Сербская честь". Из-за общения с членами этой националистической группы, представляющей на Балканах интересы российского союза "Наследники победы", его обвинили в попытках создать при помощи Москвы собственные военизированные формирования. На Балканах спорят, стала ли эта история частью предвыборной кампании, или Додик попал в ловушку "русского мира".

Милорад Додик умеет отпраздновать День республики так, что об этом еще долго говорят в Боснии, а иногда и за пределами Балкан. Этот праздник, который Додик, по мнению его критиков, давно превратил в свое личное торжество, обычно сопровождают громкие истории и скандалы. Оппоненты в Сараеве оспаривают конституционность Дня Республики Сербской – он напоминает им о войне и геноциде. Додик традиционно отвечает им заявлениями, которые ассоциируются с ускорением развала Боснии и Герцеговины. И конечно же, он приглашает известных гостей, которые готовы поддержать и его лично, и конфронтационный дух на Балканах.

Чтобы обосновать свое право на праздник, Додик заручился в прошлом году почти стопроцентной поддержкой сограждан, а заодно, как он утверждает, и благословением Владимира Путина, у которого он побывал перед референдумом о Дне республики. Сам Путин этого не подтверждал. Но заметное присутствие прокремлевских деятелей на ежегодных торжествах, которые Додик использует для продвижения своих сепаратистских взглядов и критики в адрес западных стран, говорит о том, что Москва не против.

В прошлый раз Додик грозил начать выход из соглашения о единой боснийской армии, создание которой считается самой успешной реформой послевоенного периода. А "вишенкой на торте" стало выступление режиссера Эмира Кустурицы, который признался, что "все чаще смотрит в небо и просит Бога дать ему маленькую атомную бомбу". Кустурица, которого Путин наградил орденом Дружбы, – хоть и самый известный, но не единственный персонаж, придающий таким мероприятиям колорит "русского мира". В этом году "вишенок" было больше. Это и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, и накачанные молодцы в военной форме из пропутинской группировки "Сербская честь".

Бибилов – достаточно неожиданный гость на Балканах, хотя Додик и отнес его к числу своих ближайших друзей. Тот пошел еще дальше и назвал Южную Осетию и Республику Сербскую "близнецами". Близость с Южной Осетией, чью независимость Россия признала около 10 лет назад, Додик, надо сказать, осознал не сразу. Во всяком случае, никаких содержательных заявлений об этих связях в Баня-Луке до января 2018 года не делали. Теперь же появились основания для длительного визита, который увенчался меморандумом о сотрудничестве в сфере экономики, туризма и спорта. Бибилов возложил венок к памятнику бывшему представителю России при ООН Виталию Чуркину в Восточном Сараеве и посетил кладбище, на котором похоронены русские добровольцы, воевавшие в Боснии в 1990-е годы. После этого он отбыл в Белград на встречу с главой бывшей сербской (позднее югославской) королевской династии Александром Карагеоргиевичем и патриархом Сербским Иринеем для обсуждения "общехристианских вопросов, представляющих обоюдный интерес".

Где они взяли столь качественную униформу, обувь и другое снаряжение?

Более всего этот визит запомнился попытками местных наблюдателей отыскать Южную Осетию на карте мира и понять, как может быть устроено экономическое взаимодействие с территорией, находящейся на содержании у российского бюджета. Как бы там ни было, продвижение Бибилова на международную арену прошло без скандалов, чего не скажешь о визите в Баня-Луку поклонников Владимира Путина из "Сербской чести".

Они приезжали и в прошлом году, сделав на память фото с Додиком. Однако в этот раз они буквально переключили на себя все внимание, появившись на улицах в военной форме. Тут же пошел слух, что Додик пытается при помощи Москвы создать собственные военизированные формирования. Достоверность этим сообщениям придавало подтверждение со стороны боснийского министерства безопасности и свежие фотографии самих активистов "Сербской чести". К слову, в декабре эта группировка проводила встречу в здании парламента Республики Сербской, необходимость которой так никто и не смог объяснить.

Сами лидеры "Cербской чести" поспешили сообщить, что их организация зарегистрирована в Сербии и что они занимаются исключительно гуманитарной работой. Однако боснийский министр безопасности Драган Мектич оспаривает это. "Никакие это не гуманитарии, а военизированное формирование, имеющее свою форму и символику, они фотографируются с оружием, которое может служить только для ведения боевых действий. Где они взяли столь качественную униформу, обувь и другое снаряжение? У боснийских структур безопасности этого нет", – сказал Мектич, как бы давая понять, что в местных "военторгах" подобные покупки невозможны.

Министр считает, что появление этой группы связано с предстоящими выборами. Их сигнал таков: кто не поддержит действующую власть, тот будет иметь дело с нами. Подобные акции напомнили Мектичу о начале 90-х, когда в регионе начали появляться полувоенные формирования.

Вероятность создания реальных военизированных отрядов с учетом механизмов контроля, действующих в стране после окончания войны, невысока, но эта информация тут же приобрела политическое звучание. Додик отверг предъявленные ему претензии, однако политические оппоненты тут же обвинили его в запугивании конкурентов "экстремистами из криминальных кругов".

"Я соединил православие, сербский дух, патриотизм и спорт. Я собрал парней, готовых на все", – так о своих заслугах говорит лидер "Сербской чести" Боян Стойкович. Своей основной задачей он называет помощь больным детям и семьям ветеранов боевых действий, но более всего он известен привычкой выставлять напоказ свое татуированное тело. Популярность в соцсетях ему принесла прогулка с обнаженным торсом, после которой он посетовал, что из-за тумана не видно, какой он "король". В последние дни о "сербском короле" узнали даже в Англии.

На Балканах вспоминают, что Милорад Додик накануне выборов 2014 года (которые он выиграл с минимальным перевесом) уже пугал общественность загадочным визитом многочисленной группы казаков. Тогда в Республике Сербской неожиданно появилось множество людей крепкого сложения, скрывавших глаза под казачьими шапками. Целью их приезда назвали участие в культурном фестивале, но некоторые заподозрили, что речь идет о "спецназе". Тем более что быстро выяснилось, что эти казаки совсем не умеют танцевать. Их лидером выступал Николай Дьяконов, ранее замеченный во главе военизированного отряда в Крыму.

Я собрал парней, готовых на все

В день выборов, 12 октября, как потом стало известно, Додик отправился на закрытую встречу с "православным миллионером" Константином Малофеевым, который попал под санкции Запада за поддержку сепаратистов на Украине. Именно малофеевский Фонд Василия Великого и привез Додику казаков.

Спустя полгода Додик наградил Малофеева и еще нескольких связанных между собой российских представителей высшими наградами Республики Сербской. Среди них – помощник президента России Игорь Щеголев, также находящийся под санкциями, бывший директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников, руководитель Лиги безопасного интернета Денис Давыдов и президент Международного союза "Наследники победы" Валерий Калякин.

Как раз господин Калякин – специалист по медицине, казачеству и духовно-нравственным вопросам – и выступает основным партнером не полюбившихся боснийским властям активистов "Сербской чести". У "Наследников победы" есть представительства в 25 странах. Боян Стойкович, как сообщается на сайте организации, – руководитель представительства в Сербии. В Республике Сербской это Душко Вукотич, который координирует работу союза на Балканах и возглавляет местную ассоциацию ветеранов. Вукотич и пригласил активистов "Сербской чести" на последние торжества 9 января.

Наследниками какой победы считают себя активисты "Сербской чести", понять трудно. В последние годы они были замечены лишь в борьбе с НАТО. В 2016 году в Нише (Сербия) с портретом Путина в руках они проводили митинг против сотрудничества Белграда с альянсом. В других громких акциях замечены не были. Судить о численности группировки сложно, на одной из их фотографий фигурирует около 40 человек с закрытыми лицами. Сам Стойкович говорит, что у "Сербской чести" на Балканах и в Европе 30–40 тысяч сторонников. Примерно столько фолловеров у этой группы в соцсетях. Она взаимодействует с "Ночными волками" и ветеранами 63-й десантной бригады в Сербии. В камеру Стойкович показывает документ о том, что "Наследники победы" наградили его медалью "День Крещения Руси". За какие именно заслуги и каков статус этой награды, неясно.

Стойкович любит фотографироваться, иногда с оружием, иногда без. В его компании бывают и представители других националистических группировок. Например, Предраг Богичевич, которого черногорские власти объявили в розыск по обвинению в терроризме в связи с так называемым делом о попытке государственного переворота при содействии российских структур.

Додик вынужден их терпеть лишь потому, что они связаны с российскими структурами

Наблюдатели спорят, зачем Додику понадобились эти качки из Сербии, ведь на Балканах есть и более известные "патриотические" организации, которые готовы oказывать ему поддержку? И действительно ли он вознамерился создать некое подобие вооруженного формирования под носом НАТО? Психолог Срджан Пухало говорит, что организации вроде "Сербской чести" относятся к разряду маргинальных, и появление таких персонажей в компании Додика нужно скорее их российским кураторам, чем ему самому.

– Об этой организация в Республике Сербской до сих пор толком ничего не знали. Они были тут замечены впервые в прошлом году на праздновании Дня республики, сфотографировались с Додиком и вот теперь возникли опять. Сомнительно, что у этой организации есть какая-то серьезная поддержка. Возникает ощущение, что Додик вынужден их терпеть лишь потому, что они связаны с российскими структурами, а не потому что ожидает от них какой-то качественной поддержки в трудный момент. Говорить о том, что эта организация может тут стать серьезным фактором, не приходится. Додик не настолько глуп, чтобы создавать военизированные формирования с привлечением подобных персонажей. Он по крайней мере нашел бы людей посерьезней. Так что на данный момент это, скорее, вопрос для властей Сербии, чем именно они там занимаются и почему фотографируются с оружием. Организации такого рода на Балканах абсолютно маргинальны. Возможно, они нужны России для продвижения консервативной идеологии, но самому Додику, хотя это и не противоречит его повестке, они не столь интересны. Он их приглашает и фотографируется, чтобы не расстраивать своих русских партнеров.