В Бурятии в школу ворвался подросток с топором и коктейлем "Молотова"

Сегодня утром в одну из школ Улан-Удэ в Сосновом бору ворвался подросток с топором и коктейлем "Молотова". Об этом со ссылкой на местное МВД сообщает интернет-издание "Сибирь.Реалии".

В школу №5 вошел ученик 9 класса с коктейлем "Молотова" и топором. Он закинул горючую смесь в класс на третьем этаже и ранил нескольких школьников. Из горящего здания были эвакуированы более 500 человек.

В минздраве сообщили, что во время нападения пострадали четыре человека. Девятиклассник, ворвавшийся в школу с топором, задержан, передает местный Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних".

15 января в школе №127 в Мотовилихинском районе Перми двое подростков напали с ножами на учеников 4"б" класса и учителя. Ранены 15 человек: восемь школьников сейчас находятся в детской больнице края, одного ребенка направили на обследование в Москву. Педагог, защитившая детей, после операции пришла в сознание. Оба напавших на школу подростка арестованы судом на два месяца. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство нескольких человек по предварительному сговору.

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