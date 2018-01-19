Полиция пришла с обыском в офис "Мемориала" в Грозном

В Грозном в офис правозащитного центра "Мемориал" в пятницу утром пришли полицейские для проведения обыска в рамках уголовного дела против руководителя отделения Оюба Титиева, которого чеченские власти обвиняют в хранении наркотиков.

Несмотря на то что присутствовавший на месте сотрудник сообщил полицейским о том, что глава "Мемориала" Олег Орлов находится в регионе и готов подъехать в офис, чтобы присутствовать при следственных действиях, обыск начался без него, сообщает "Новая газета".

К хозяйке квартиры, где снимает офис грозненский "Мемориал", на днях уже приходила полиция. В первый раз они потребовали документы об аренде, во второй — уже ключи от помещения.

Главу грозненского "Мемориала" Оюба Титиева задержали 9 января. В его машине полицейские якобы обнаружили наркотики. Правозащитника арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам Титиева, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева.

В ночь с 16 на 17 января был сожжен офис "Мемориала" в Назрани. В организации уверены, что таким образом осуществляется попытка выдворить правозащитников из региона.