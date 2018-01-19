В Тюмени полиция пришла с обыском в штаб Алексея Навального

Полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Тюмени. Об этом сообщает интернет-проект "Сибирь.Реалии" со ссылкой на главу штаба Александра Куниловского. По его словам, поводом для обыска полицейские назвали жалобу на "незаконную агитацию".

Активисты штаба 15 января подали в городскую администрацию уведомление о проведении шествия в день всероссийской акции в поддержку забастовки избирателей 28 января.

После того, как Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата на выборы президента России, его сторонники объявили о начале бойкота выборов. На 28 января запланирована так называемая "забастовка избирателей".