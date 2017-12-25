Призыв Навального

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что готовит общероссийскую акцию протеста против решения Центральной избирательной комиссии, 25 декабря отказавшейся зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах президента России. Когда она пройдет, Навальный пока не сообщил. Алексей Навальный призвал своих сторонников присоединиться к бойкоту президентских выборов 2018 года. Все его избирательные штабы, по его словам, теперь становятся штабами "забастовки избирателей".

Как сообщил Алексей Навальный, сотрудники его штабов, которые могли стать предвыборными, теперь займутся агитацией населения против участия в выборах президента России, а вдень голосования станут наблюдать за явкой избирателей. Главная цель, которую преследует оппозиционный политик, по его словам – убедить народ "не признавать результаты голосования и власть, которая будет избрана на этих выборах".

Собрания инициативных групп по регистрации Алексея Навального в качестве самовыдвиженца на выборах президента России состоялись 24 декабря в двух десятках городов России. С московского собрания, прошедшего на пляже в Серебряном бору, документы для регистрации Навального были доставлены в ЦИК. Уже на следующий день, 25 декабря, Навальному в выдвижении его кандидатуры было отказано. Такое решение Центральная избирательная комиссия приняла, сославшись на судимость оппозиционера по делу "Кировлеса". Навальный в ответ на решение ЦИКа опубликовал записанный еще вчера видеоролик, в котором призвал к "забастовке избирателей".

Перед этим, выступая в Центризбиркоме, Навальный заявил, что отказ в регистрации его кандидатом на пост главы государства противоречит Конституции России. Оппозиционер добавил, что доказал незаконность приговора по делу "Кировлеса" в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Глава ЦИК Элла Памфилова в ответ заявила, что решать вопрос о том, является ли приговор Навальному незаконным, не входит в компетенцию Центральной избирательной комиссии, на что Алексей Навальный ответил, что ЦИК имеет право самостоятельно решать вопрос о допуске или недопуске кандидатов. Вот расшифровка, с сокращениями, их диалога:

Алексей Навальный: Не люблю Центральную избирательную комиссию. Предполагаю, что вы тоже меня не очень любите. Но странная вещь происходит – я постоянно делаю вашу работу. Я второй раз в жизни выступаю на заседании ЦИК и все говорю об одном – как же, ребята, сделать так, чтобы больше людей пришло на выборы, чтобы сделать так, чтобы граждане России, которые за последние 18 лет совсем перестали верить в то, что выборы на что-то влияют, все-таки поверили в это и шли на избирательные участки для того, чтобы сделать какой-то осознанный выбор и повлиять на то, что происходит в стране. И удивительная вещь, что вот я вас к этому призываю, призываю, а вы все время говорите – нет! И в прошлый раз я здесь выступал в поддержку списков оппозиционной партии, которые шли-то всего по регионам – в Новосибирске, в Калуге, в Магадане, как сейчас помню!

Элла Памфилова: Алексей Анатольевич, это когда было?

Алексей Навальный: Это было при вашем предшественнике. Но суть комиссии вы знаете, Элла Александровна, совершенно не изменилась. Я смотрю на вас – то же самое! С одной стороны, удивительный праздник жизни – какие-то приходят прекрасные уважаемые люди. Они имеют полное право участвовать в выборах, но мы не видим никакой их политической активности. У вас тут все так классно, вы друг друга с Новым годом поздравляете, желаете друг другу успехов, так радуетесь – как все здорово происходит! С другой стороны, как я сюда не приду, почему-то не получается у нас.

Элла Памфилова: Мы вас видим первый раз!

Алексей Навальный: Спасибо большое, только не перебивайте, хорошо? Вы меня увидели в первый раз? Я рад, но ваши коллеги видят меня не в первый раз. Я все-таки пришел не к вам в гости, а я пришел в некую институцию. И эта институция и при господине Чурове, и при госпоже Памфиловой работает одинаково. Она плетет какие-то юридические кружева. У вас здесь стояли демонстрации по сто тысяч человек. И эти люди, собравшиеся на демонстрации, заявляли о том, что власть, президент вместе с ЦИК, сфальсифицировали выборы, обманули миллионы людей, украли миллионы голосов... Вы изменили какие-то формальные вещи, но продолжаете делать то же самое! Вы всем этим людям продолжаете говорить: "Вы не допущены до выборов. Мы вас не пустим никогда и никуда, потому что вы нарушаете наш маленький уютный мир, в котором есть мы".

(прим. - В Конституции РФ – РС) …черным по белому написано, что имеют право баллотироваться дееспособные и не находящиеся в местах лишения свободы. ЦИК, конечно, печальное место, но не настолько печальное, чтобы считать ее местом лишения свободы. Поэтому я имею право идти на эти выборы… Я сообщаю, что мои приговоры были проверены, и я доказал в Европейском суде, что эти приговоры были сфальсифицированы. И есть прямые решения об этом. Мало того, уважаемые друзья, я хочу вам отметить, чтобы вы, пожалуйста, не имели права больше даже произносить слова "Международная конвенция" или "Европейский суд", потому что было специальное решение о проверке того, каким образом РФ выполняет решения "Навальный против России". И было специальное решение, юридически записанное, которое должно приниматься Россией, о том, что государство РФ не выполнило решение Европейского суда. И там отдельно прописано, что Алексей Навальный должен быть допущен до выборов. Потому что всем совершенно очевидно и не нужно делать вид, что вы этого не понимаете, что эти дела были сфабрикованы для того, чтобы меня на выборы не пустить. В этом и заключается вся эта конструкция. И всем это совершенно очевидно!

… Вы вынесите решение против тех 16 тысяч человек, которые вчера выдвинули меня, против тех 200 тысяч волонтеров, которые год работают в избирательной кампании, и против тех миллионов людей, которые требуют, обращаются к вам в течение года и говорят простую вещь: "Мы требуем допуска Навального на выборы!" И дело не в Навальном, а дело в том, что нужен кандидат, который, наконец-то, придет на выборы и скажет прямым текстом все, что происходит у нас сейчас в стране, опишет нашу действительность – отсутствие перспектив, нищету и так далее – прямым текстом! Я это сделал. И именно поэтому вы не хотите пускать меня на выборы. Завершая, я хочу еще раз вам сказать. Вы же не роботы! Вроде бы, я смотрю, вполне живые люди. Можно потрогать каждого – розовые, упитанные. Вы – самостоятельный орган! Я понимаю, все, что происходит в голове, понимаю сложность вашей ситуации. Но, наверное, один раз в жизни можно же совершить какой-то нормальный поступок, даже не геройский! Никто же не стоит у вас с пистолетом у виска. Простую вещь, основанную на законе, можно сделать не для меня, а для того чтобы выполнить свою функцию в избирательной комиссии. Вы свою жизнь тратите на эти выборы и, получается, что вы жизнь свою тратите на то, чтобы не пускать кого-то не выборы! Можно сделать один раз в жизни правильную вещь. Сделайте ее!

Элла Памфилова: Алексей Анатольевич, можно вам вопрос задать? Хочу вам точно сказать, что мы тут не печеньки, которые должны кому-то нравиться.

Алексей Навальный: Я предполагаю, что вы чиновники и слуги народа! И вы должны работать на людей.

В 2013 году суд приговорил Навального по делу "Кировлеса" к пяти годам условного лишения свободы. ЕСПЧ признал этот приговор незаконным. Дело отправили на новое рассмотрение, однако российский суд вновь признал оппозиционера виновным в "хищении средств", приговорив его к такому же сроку, что и после первого рассмотрения, – к пяти годам условно. В ноябре 2017 года Навальный вновь обжаловал решение суда.

Как полагает гражданский активист и правозащитник Сергей Шаров-Делоне, отказ Центризбиркома зарегистрировать Алексея Навального кандидатом на выборах президента можно назвать главным политическим событием последней недели года в России, но с важной оговоркой: оно было неизбежным и предсказуемым:

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​- Вы следили за происходившим сегодня в ЦИКе, за общением Навального, например, с Памфиловой? Что это действие напоминало? Столкновение двух миров?

- Столкновение двух миров, да, и это все – последствия действия того законодательства, которое существует в Российской Федерации. Из него действительно вытекает то, что Навальный не может баллотироваться. Справедливо ли это? Ну, конечно же, нет! Избирателям решать, готовы ли они выбрать президентом человека, на котором, верят они в это, или не верят, но "висит" некоторая статья. Но ЦИК берет на себя функции избирателя. Таков закон, и было понятно, что все так пройдет. Ответ был дан уже раньше, когда было сказано, совершенно однозначно, той самой Эллой Памфиловой, что шансы Навального быть зарегистрированным близки к нулю. Если толковать наш закон достаточно прямо, так оно и получается. Другое дело - хорош ли этот закон, приемлем ли он?

- Алексей Навальный в своем заранее записанном выступлении вновь сказал, что Путин его откровенно боится. Похоже это на правду?

- Нет, не похоже. Реальных перспектив повлиять на ход выборов и избирательной кампании, существенно изменить расклад сил, хотя бы выйти во второй тур, у Навального не было. Да, как раздражающая фигура - он вполне был бы заметен. Но как реальный конкурент - нет.

- Но Центризбирком же мог тогда пойти ему навстречу, в общем, переступить через какие-то вещи, если уж никто ничего не боялся?

Таков общий взгляд нынешней власти на все происходящее в стране! Что нельзя уступать ни в чем, никогда, идти ни на какие соглашения!

- Так это очень важный момент: таков общий взгляд нынешней власти на все происходящее в стране! Что нельзя уступать ни в чем, никогда, идти ни на какие соглашения! Это "не по-пацански", это "сдать позиции". Что нужно строго, жестко держать свою линию! Вот это - позиция власти, и она такова по всем пунктам.

- Новая общероссийская акция протеста, о которой тут же Навальный заявил, но дату не назвал, обещает быть массовой и успешной?

- Думаю, что также нет. Она не будет совсем провальной, но очень ограниченно успешной. Скажем, в Москве тысяч десять соберет. Не думаю, что сильно больше будет людей, которые выйдут на эту акцию. Во многом потому, что сам Навальный не сумел себя позиционировать как лидер всего протестного большинства. Очень много было сделано им заявлений, вызывающих сомнения, раздражение у людей. А во-вторых, в стране просто идет спад протестной волны.

- Одновременно Навальный объявил всероссийскую забастовку избирателей, призвал к бойкоту выборов. Этот призыв может перерасти в некое движение, в какой-то массовый флешмоб, в массовую активность, которая как-то повлияет на выборный процесс?

- Да, безусловно. Я сам был ранее сторонником бойкота прошлых выборов президента, и прошлых, последних выборов в Госдуму, и считаю, что это - единственный правильный ход сейчас. Потому что, на самом деле, у нас и так явка будет, видимо, крайне невелика. Это явно заставляет нервничать власть. А тут еще и призыв к тому, чтобы наиболее активная часть общества не пришла на эти выборы! И я надеюсь, что он будет воспринят. Это существенно! Потому что это - подрыв легитимности власти, когда она будет избрана меньшинством, ну, или очень незначительным большинством.

​- Штабы Навального, по его призыву, должны стать штабами забастовки и агитации против участия в выборах. Вообще, они долго смогут просуществовать, если начнут такую деятельность?

- Не уверен, что долго, честно говоря. Хотя бы потому, что теперь будет сказано, что, раз Навального не зарегистрировали, то штабы тут причем? "Какие штабы, раз нет кандидата? " Все, кто "в теме", кого затрагивает агитация Навального, будут знать о его планах и безо всяких штабов, а те, кого она не затрагивает, она их в любом случае никак не затронет. Так что достаточно самого по себе этого его заявления, призыва Навального! Если бы к нему присоединились и другие участники гонки, во что верится, к сожалению, с трудом! Бойкот выборов – это вполне реалистичная, осмысленная позиция, которая не имеет прямых последствий, немедленных. Но долгосрочные последствия она, безусловно, повлечет, - полагает Сергей Шаров-Делоне.