Госдепартамент призвал Анкару не воевать с курдами в Сирии

Госдепартамент США призывает Турцию не вести военные действия против курдов на северо-западе Сирии. Об этом заявила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт. По ее словам, Анкаре необходимо уделить большее внимание на борьбу с террористической организацией "Исламское государство".

Турецкая армия усиливает свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику для борьбы с курдскими силами самообороны. Военные приготовления начались после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган предъявил курдам ультиматум: в недельный срок покинуть занимаемые позиции или быть готовыми к операции по их уничтожению. В ответ Дамаск пообещал начать сбивать турецкие истребители над Сирией.

14 января коалиция во главе с США заявила, что намерена создать на базе сирийской оппозиции силы охраны границы страны общей численностью 30 тысяч человек. Турецкий МИД осудил планы коалиции, отметив, что формирование новых воинских подразделений не согласовывалось с Турцией. Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США и пригрозил в любой момент начать военную операцию на севере Сирии. Речь шла об боевых действиях в районах, которые находятся под контролем сирийских курдов. Позднее Пентагон заявил, что не планирует создавать в Сирии новой армии или пограничных сил.