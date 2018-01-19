"Убийцы нашей дочери не должны оказаться на свободе"

Девять лет назад в Москве были убиты адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Суд признал виновными в этом преступлении радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонова приговорили к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы. Организатор убийства, один из лидеров "Боевой организации русских националистов" Илья Горячев позже также был приговорен к пожизненному заключению. Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими. Родители Анастасии Бабуровой живут в Севастополе. Её папа - Эдуард Федорович Бабуров преподает в Севастопольском национальном техническом университете, мама - Лариса Ивановна - в Севастопольском университете ядерной энергии и промышленности. С родителями Анастасии Бабуровой встретился корреспондент Радио Свобода Валерий Балаян.