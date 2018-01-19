Директор калининградского лицея получила выговор за праздник

В Калининграде директор лицея №49 получила выговор из-за церемонии посвящения, которую провели в формате вечеринки субкультур. "Интерфакс" сообщает, что проверка учебного заведения была проведена из-за "негативного общественного резонанса".

Заместитель директора, администратор лицея и классные руководители 10-х и 11-х классов будут привлечены к дисциплинарной ответственности, уточняет агентство.

На минувшей неделе стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора лицея №49 Людмилы Осиповой. Подозреваемая якобы принуждала родителей учеников делать ежемесячные пожертвования.

В октябре 2017 года в лицее №49 прошел праздник “Посвящение в лицеисты”. Согласно сценарию, дети должны были нарядиться в представителей разных субкультур: фанатов, готов, фриков. Ученики одного из классов в качестве реквизита принесли с собой свиную голову.

Прокуратура занялась проверкой данного мероприятия и пришла к выводу, что оно “не отвечает задачам по патриотическому воспитанию”. Ведомство тогда потребовало уволить директора лицея, а классных руководителей привлечь к дисциплинарной ответственности.