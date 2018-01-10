Калининград: на директора лицея завели дело после школьного праздника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении директора лицея №49 города Калининград Людмилы Осиповой. Подозреваемая якобы принуждала родителей учеников делать ежемесячные пожертвования лицею, сообщается на сайте ведомства.

Дело в отношении Осиповой было заведено по статье “Злоупотребление должностными полномочиями”. По версии следствия, директор лицея заключила с родителями учащихся договор, который принуждал их вносить определенную сумму денег каждый месяц в качестве добровольной помощи. Отмечается, что лицей в период с 2015 по 2016 год, получил более 3,5 миллионов рублей в виде подобных пожертвований. Согласно информации следователей, большая часть этой суммы пошла на оплату охраны лицея. Однако данная статья расходов покрывается из бюджета администрации города.

В комментарии для издания “Медуза” Осипова связала обвинение с проходившим в лицее праздником и рассказала о том, что ранее ей угрожали уголовным делом, если она добровольно не уйдет с поста директора.

В октябре 2017 года в лицее №49 прошел праздник “Посвящение в лицеисты”. Согласно сценарию дети должны были нарядиться в представителей разных субкультур: фанатов, готов, фриков. Ученики одного из классов в качестве реквизита принесли с собой свиную голову.

Прокуратура занялась проверкой данного мероприятия и пришла к выводу, что оно “не отвечает задачам по патриотическому воспитанию”. Ведомство потребовала уволить директора лицея, а классных руководителей привлечь к дисциплинарной ответственности.

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