Чешский и.о. премьера Бабиш лишен депутатского иммунитета

Парламент Чехии лишил депутатской неприкосновенности исполняющего обязанности премьер-министра страны Андрея Бабиша. За лишение иммунитета проголосовали депутаты всех партий, кроме движения ANO, которое возглавляет сам Бабиш, предприниматель и миллиардер. Движение победило на выборах в октябре 2017 года, но не получило решающего большинства в парламенте.

Чешская полиция подозревает Бабиша в мошенничестве при получении субсидии от Евросоюза. Ранее факт нарушений со стороны предпринимателя подтвердило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. В Чехии в отношении Бабиша ведется уголовное дело. Оно было приостановлено в связи с наличием у Бабиша депутатского иммунитета.

Несколько дней назад парламент Чехии отказал в вотуме доверия кабинету министров. Правительство подало в отставку. Президент Чехии Милош Земан должен принять отставку 24 января. Ранее Земан заявлял, что снова поручит Бабишу сформировать кабинет министров. Если три подобные попытки окажутся неудачными, то Чехию ждут досрочные парламентские выборы.

Оппоненты Бабиша утверждают, что готовы к переговорам о коалиционном правительстве, но не согласны, чтобы премьером вновь стал Бабиш.

Ранее Андрей Бабиш заявил, что согласен на лишение депутатской неприкосновенности. Он отвергает все обвинения в свой адрес и называет их политически мотивированными.