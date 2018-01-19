Их убили фашисты

В Москве 19 января прошло шествие в память об адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых в этот день девять лет назад.

Маршрут акции – от Тверского бульвара по Никитскому и Гоголевскому бульварам до улицы Пречистенка, как и в прошлом году.

Радио Свобода вело прямую трансляцию:

Суд признал виновными в убийстве Маркелова и Бабуровой радикальных националистов Никиту Тихонова и его гражданскую жену Евгению Хасис. Тихонов приговорен к пожизненному заключению, Хасис – к 18 годам лишения свободы.

Адвокат Станислав Маркелов вел дела, связанные с нарушением прав человека сотрудниками силовых структур в Чечне, а также защищал антифашистов. Журналистка Анастасия Бабурова занималась неформальными молодежными движениями, в том числе неонацистскими.

Родители Анастасии Бабуровой живут в Севастополе. Ее папа – Эдуард Федорович Бабуров преподает в Севастопольском национальном техническом университете, мама – Лариса Ивановна – в Севастопольском университете ядерной энергии и промышленности. С родителями Анастасии Бабуровой встретился корреспондент Радио Свобода Валерий Балаян.

Акция памяти Маркелова и Бабуровой прошла и в Петербурге. Ее организатор, активист Российского социалистического движения Иван Овсянников убежден, что убийство антифашистов и наступление на профсоюзы – связанные явления, поскольку принятый несколько лет назад закон об иностранных агентах является, по мнению активиста, инструментом для объявления любой протестной активности "кознями зарубежных врагов России". Овсянников считает, что таким образом российские власти стремятся не только уничтожить любые оппозиционные организации, но и парализовать общественную активность даже отдельных граждан.