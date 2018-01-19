Зимние поиски дна

Предвыборная гонка, если происходящее можно так назвать, набирает обороты. Кандидат номер один, как водится, продемонстрировал стране и миру отменную физическую форму, окунувшись в прорубь в мужском монастыре на Селигере в честь праздника Крещения.
Я думал, на этот раз обойдемся без голого торса. Я ошибался.
Патриоты довольны:
Путин окунулся в прорубь на Селигере, заодно сделав с десяток фото с голым торсом, которых хватит на несколько месяцев обсуждения в западных ток-шоу.
Другие задаются вопросом, почему полуголый президент считается более приличным зрелищем, чем полуголый студент авиационного института.
Кому-то можно по телевизору в трусах и валенках, а кому-то даже в ютубе нельзя в трусах и фуражке.
ОРЛУША
Для кого-то прозвучит безбожно,
Но прошу мне пояснить, друзья:
Президенту с голым торсом – можно,
А курсантам-лётчикам – нельзя?
А сплясали бы ульяновские курсанты всё то же самое, но возле проруби, с дальнейшим погружением, вышло бы скрепно.
И тем не менее на федеральных каналах купание Путина стало одной из главных новостей дня, вытеснив нападение в Улан-Удэ, где девятиклассник ранил в школе учительницу и нескольких учеников.
Пресс-секретарь Путина утверждает, что президент погружался и раньше, но дискретно (а теперь, видимо, будет делать это непрерывно).
Комментаторов смутило то, что от президента не валил пар. Уж не подогрели ли для него озеро?
А все говорят, что отечественная наука плетется в хвосте у мировой... Я вам так скажу - это не фунт изюма в огромном озере нагреть зимой воду до +18...
А если воду не грели, тем хуже для охраны.
Не звони сегодня, лучше пиши. Простыл вчера, пока под водой в купели дежурил.
Вопрос не в том, нагревали ему прорубь или нет. Вопрос в том, зачем вообще это под камеры делать с таким постным лицом
Еще один вопрос, который живо всех волнует - это почему Путин перекрестился не на ту сторону.
все, конечно, видели, что В.В.Путин хотел, но не смог осенить себя крестным знамением. Рука-то у него дернулась, чтобы перекреститься, но мозг забыл куда надо нести кисть вторым движением. Ото лба - куда?
так и нырнул. (а говорят, в разведке всему хорошо учат. нет, увы!).
Штрих к биографии: Путин в купели перекрестился слева направо.
Мне, в общем-то, все равно, как он крестится и вряд ли это имеет догматическое значение. Просто как иллюстрация... Помню рассказ из какого-то советского прошлого про красного разведчика, который притворяется православным, а злобные фашисты не то белогвардейцы ему говорят: а ну, перекрестись! Ну, он и махнул слева направо...
Недоработка духовника.
Ну, не знаю насчёт подогретой воды. Бред конспирологический, уж простите. Но, вот то, что он крестится слева направо - это точно.
С другой стороны, Россия - светская страна. Откуда ему знать?
Иншалла.
Некоторые удивляются, почему Путин так странно перекрестился.
Дело в том, что он не перекрестился, а перезвездился.
Провал путинского двойника
Что это за треугольник слева направо вместо крестного знамения?
Настоящий Владимир Владимирович всегда крестился четко.
Из моей книги "Церковь в мире людей":
"Когда я увидел впервые Путина за богослужением, меня поразило, насколько он точно исполняет все церковные правила. Рядом стоящие батюшки привычно обмахиваются крестным знамением, так что и на крест не очень похоже. А Владимир Владимирович четко, по уставу. У меня сразу возник вопрос, что это такое – глубокая церковность, или хорошая оперативная вменяемость агента?"
Мне наплевать, как он крестится. Правой, левой, подпрыгивает и успевает двумя сразу. Говорят, у него такое уже было. Меня вот лет в шесть крестили, и я тоже верную траекторию не знал сначала.
Путин, если верить Пескову, окунается регулярно. А в этот раз еще и шоу из этого сделали. Камеры, фотки, репортажи потом весь день по ТВ.
Незамерзающий кандидат накануне выборов важнее, чем бурятский школьник с топором, не так ли? Но не все согласны это дешевый пиар кушать. Готовьтесь! В следующий раз будут обсуждать, почему у него соски встали/не встали
Вся лента стебется над путинским крещенским купанием. А тут ведь не стебаться впору, а головой о клавиатуру биться - от зависти.
Чуваки сделали крутой ход. Нашли законный повод показать клиента в отличной физической форме. Угодили и православным - чтит человек религию, верит; и простому народу - не гнушается человек простецких народных забав. Мужик!
Заодно уели всех остальных как бы соперников - ведь никто не сообразил нырнуть так же, а если и сообразил, то не успел.
И все это очень тепло, естественно, по человечески подано.
И тулуп, и валенки, и ночная съемка - все работает на образ отца нации. И как работает!
Я думаю, Путин одним этим купанием сегодня больше народу на свою сторону привлек, чем какая-нибудь Собчачка за два месяца кривляний.
Последовать примеру Путина Ксении Собчак советовали многие.
И она, как ни странно, именно так и поступила!
Подвиг Ксении многих искренне восхитил.
А вот Волков так не умеет
С другой стороны, назрели вопросы.
Путин искупался в проруби - и Собчак искупалась в проруби.
А если Путин из окна прыгнет?
Грудинин, правда, пока от купания воздержался.
Я на что угодно поспорить готов, что они никто в Бога не верят. Суеверят, может быть. Но был бы у них Бог в душе, они бы иначе себя вели.
Кстати, в прорубь нырять совершенно необязательно, это все равно, что Масленицу сжигать. Достаточно креститься просто путем окунания в святую воду. Некоторые считают, что надо окунаться в Иордан, где крестился Христос. Вот я окунулся, а проруби это показуха.
Боря Немцов нырял, но у того целая теория была и не про веру в Бога, а про испытание себя. Пытался меня сподвигнуть, я не рискнул.
А ныряние, чтобы получить больше голосов на выборах это грех.
Кто-то, впрочем, в этом году полезет в прорубь не ради веры или голосов, а по требованию начальства.
Но любителей делать это добровольно тоже хватает.
Смотрю в ленту и не могу определиться, какой день десантника хуже: летний, когда пьяные купаются в фонтане, или зимний, когда трезвые в проруби.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.