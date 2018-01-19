"Дети резали детей"

Всего через четыре дня после резни в школе №127 в Перми, где ученики подрались на ножах, ранив заодно еще 13 человек, произошла новая трагедия, на этот раз в Улан-Удэ: утром 19 января ученик девятого класса школы №5 в микрорайоне "Сосновый бор" ворвался в кабинет русского языка и литературы, где шел урок у седьмого класса, с топором и "коктейлем Молотова". Он нанес ученикам и учительнице несколько ударов топором и поджег класс, а потом попытался покончить с собой. Несколько пострадавших, в том числе и сам девятиклассник, находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Глеб Павловский:

школа, топор, коктейль Молотова.. Часто думалось, что Апокалипсис выглядит сериалом.

Как и в случае с инцидентом в Перми, федеральные каналы не стали выносить эту новость на первое место, отмечают комментаторы.

Владимир Варфоломеев:

В выпуске новостей главного государственного телеканала страны о нападении на школу в Бурятии сообщили на 25-й минуте, уделив этому примерно 90 секунд. Сначала же были, естественно, путинское купание в проруби, фигурное катание, непогода в Европе и поездки кандидатов в президенты.

Стоит вспоминать об этом всякий раз, когда с высоких трибун нам вновь будут рассказывать о том, как государство заботится о детях, семьях и системе образования.​

Дмитрий Колезев:

Освещать инциденты в школах в СМИ непросто, потому что журналистам запрещено:

1. Публиковать информацию, указывающую на личности детей, ставших жертвами преступлений (ст. 6 закона о СМИ);

2. Публиковать информацию, указывающую на личности детей, подозреваемых в совершении преступлений (ст. 41 закона о СМИ).

Роскомнадзор бдит.

Главное, что сейчас волнует как комментаторов в соцсетях, так и чиновников всех уровней - это поиск виновных. Есть версия, что в произошедшем может быть замешано АУЕ, то есть неформальное движение, название которого расшифровывается то ли как "Арестантский уклад един", то ли как "Арестантское уркаганское единство". В Википедии утверждается, что АУЕ "пропагандирует среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды и тюремные понятия, требует соблюдения «воровского кодекса» со сбором денег на «общак», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем". Существует ли такое движение на самом деле - неизвестно, но верить в его причастность к трагедии готовы многие, сообщает радиостанция "Говорит Москва":

Мама одной из учениц школы №5 рассказала «Говорит Москва», что в учебном заведении действовала группировка, придерживающаяся тюремных правил: «Охрана в школе полностью отсутствует. Есть группировка в школе АУЕ. Мы поднимали неоднократно этот вопрос перед администрацией о том, что это АУЕ до добра не доведёт. Буквально за два дня мы проводили собрание с 11 и 10 классом. Они остались неаттестованными на второй год».

Версию об АУЕ поддержал и слушатель радиостанции «Говорит Москва». По его словам, нападение на семиклассников организовано с целью напугать учащихся, которые отказывались сдавать деньги на «общак»: «Я звонил человеку, который в Улан-Удэ живёт, и он рассказывает, что это месть вот этой тюремной организации за то, что школьники не хотели сдавать сборы»

Роскомнадзор винит злой интернет и собирается заблокировать "группы, побуждающие к насилию в школах".

​Кристина Потупчик:

Правоохранительные органы рассказали о взаимосвязи вооружённых нападений подростков в Перми, Челябинской области и посёлке при Улан-Удэ, произошедших в течение одной недели. По их мнению, сообщил источник «Интерфакса», атаки связаны через соцсети.

А по моему мнению, они издеваются. В этих нападениях уже успели обвинить компьютерные игры, наркоманию (из-за видео, где пермский школьник выделывается с нюхательным табаком) — а теперь, значит, соцсети виноваты.

Конечно, блин, во всем виноват интернет. Это же интернет, а не Минобр, уничтожил «за ненадобностью» то жалкое подобие психологической помощи в школах, которое там еще оставалось. Это интернет, а не чиновники, угрожают отчислением курсантам за танцы в трусах. Интернет, а не учителя, унижает и запугивает детей, участвующих в митингах протеста. Это же соцсети виноваты в том, что за лайк или репост любой подросток может получить реальный срок в тюрьме.

А потом эти взрослые клоуны будут прикрываться случившимися трагедиями, внедряя в школьное расписание очередной никому не нужный курс морали, храмоведения или еще какой-нибудь высокодуховной ерунды. Вот только никакие семинары по патриотизму не помогут подростку любить родной Усть-Зажопинск, если лучшая профессия, которую он может там получить — это раскладывать по укромным уголкам закладки с щепотью марихуаны. За каждую такую щепоть, впрочем, каждому ее потребителю грозит срок от трех лет — потому что по закону в России можно только упиваться водярой до беспамятства и бить жену и детей.

Вот только дети-то вырастут. А вы можете дальше с интернетом бороться и удивляться потом, чего это подростки в школу с топором идут.

Депутаты тоже активно ищут - и находят - виноватых.

Александр Фельдман:

Михаил Делягин в эфире "Говорит Москва" обвинил в трагедиях Перми и Улан-Удэ... либеральную реформу образования.

А может быть, Михаил Геннадьевич, надо сказать спасибо Вашим любимым национал-патриотам? Которые с 2014 года (а некоторые и ещё раньше) практикуют банальный БЕСПРЕДЕЛ и взращивают НЕНАВИСТЬ К ВРАГАМ при тотальной поддержке федеральных СМИ в самый прайм-тайм?

Ась?

Русское будущее:

В течение всего лишь каких-то часов шести общественность узнала, что в нападении бурятского подростка на школу виноваты:



а) социальные сети (ожидаемо)



б) русский фашизм (не шутим)



б) аниме (тоже не шутим, к сожалению)



Как говорится, «все такое вкусное, не знаем, что выбрать».



Хотя нет. Постойте-ка. А как же увиденное подростков растлевающей музыкой рэп?!



Ждём новых откровений от депутатов.

Николай Травкин:

«Полпред Сергей Меняйло: У нападений на школы в Бурятии и Перми может быть один организатор», - сообщает Эхо Москвы.

И вы даже догадываетесь кто! Но фамилию произносить нельзя

Некоторые местные жители винят учителей и общую ядовитую атмосферу, сохранившуюся со времен СССР.

Зуртан Халтаров:

Помнится, одна девочка, как будто бы русская, учившая в Сосновом Бору рассказывала в сети Интернет, что её русская учительница призывала учеников "гнобить" единственного бурята в классе. А почему он был единственный? А потому, что в Сосновом Бору расположена военная часть, они и при совке и сейчас жили "жирно", с особыми магазинами, с пропускным режимом, и не хотели "делится" своим привилегированным положением. Бабушка, бывшая главным врачом детской поликлиники, рассказывала, что когда в Улан-Удэ в советское время на полках магазинов был повсеместный дефицит товаров и еды, в магазинах Сосновых Боров всё можно было купить в избытке, без каких-либо проблем.

Другая девочка, бурятка, сейчас успешно вышедшая за муж за итальянского футболиста, дочь военного, рассказывала, как дети военных, толпой, кидали в неё камнями и кирпичами в военных городках, где служил её отец, и это было в 90-е, когда шовики-великороссы поджали хвосты повсеместно.

Думаю, вне зависимости от национальности нападавших и причин нападения, именно атмосфера ненависти в таких школах при военных городках, великорусский местечковый шовинизм учителей, всегда имеющий обратную сторону медали, обязательно приведет к подобному случаю в будущем.

Множество комментаторов возлагают вину на власть, которая поддерживает в обществе высокий градус нетерпимости, пропагандирует силу, губит образование и создает систему, в которой дети не видят для себя будущего.

​Рустем Адагамов:

Что получается, когда государство полностью срастается с криминалом и образует единое целое. Россия тратит гигантские деньги на содержание самых разнообразных «силовиков», а преступный мир все равно побеждает и главенствует в любых сферах жизни человека. Потому что он и есть — государство.

Илья Вайцман:

Проблема имеет, по-моему, только одно решение, но оно медленное: снижение градуса ненависти в обществе. Но, конечно, при путинщине это невозможно, ведь безумная ненависть ко всему и всем, культ «крутизны» у нас #скрепы, оскаленные в рычании клыки - главная основа консолидации общества. Так что пока путин - будет только хуже и хуже.

НЕЗЫГАРЬ:

Что мы имеем?



- снова демонстрация слабой профилактики правоохранительной системы (профилактика подростковой преступности), системы образования и всей соцсистемы защиты детства. Людей много-толка мало. Все ушло в отчеты. Профессионализм низкий, желания нулевые. «Нарушат-посадим».



- с семьей у нас никто так и не работает. Более- никто толком не понимает о проблемных семьях и детях. А именно там зачастую сущий ад и творится.



- школа превращается (если не превратилась) в социальное гетто: в котором все ненавидят друг друга; дележ на касты; конфликты. И все это находится в «невидимой зоне». Есть охранники, но пока еще нет у них собак.



- дети- идут на бунт «бессмысленный и беспощадный». Потому что вопрос не в скрепах- а в альтернативе.



- невероятный рост варварских, даже -людоедских преступлений против детей. Убивают, избивают, калечат, насилуют детей - от новорожденных до несовершеннолетних. Паталогия жестокости при православном детском защитнике.



-ощущение случившегося где-то в мозгах обнуления цены жизни. «Скучность и безнадежность на жизненные перемены рождало такие чудовищные формы насилия над ближним, так что все застывали в ужасе, но уже через минуту возвращались в свою серую пустыню».

Дмитрий Гудков:

Резня в школе Перми. В школе под Челябинском. В школе в Бурятии. Ученик, пытавшийся пронести оружие в школу в Москве. Все это — только за последнюю неделю.

Нет, это совсем не значит, что есть зловещая сила, координирующая все нападения через соцсети. Это значит другое: все 20 лет борьбы за духовность, с «информацией, причиняющей вред здоровью и развитию детей», заканчиваются вот этим.

Потому что на самом деле государство боролось вовсе не за детей. Оно боролось против инакомыслия (ну и немножко против детей, но их задело рикошетом).

Цензуре в интернете прежде всего подвергались политические ресурсы — это общее место. Но теперь на нем выросли цветочки, ждем ягодок. Потому что за увлекательной борьбой с думающими не так государство забыло: о детях нужно думать не только на словах. Им недостаточно написать правильный учебник про поплывший Крым. Им нужна атмосфера свободы, в которой только и может формироваться гражданин. А если его душить, если лгать на каждом шагу, то о каком воспитании (и уж тем более патриотическом) может идти речь?

Собственно, тверк-ролики из разных училищ, также выпавшие на эту неделю, — лишь подтверждение, что в гробу страна видела ваши «духовные скрепы».

Просто на лжи и фальши нельзя строить государство, как дом нельзя строить на песке вместо фундамента. И даже если вы назовете песок бетоном — ничего не изменится.

Россия терпит крах по всем фронта: экономика, внешняя политика — теперь и образование. Сколько же нужно будет создавать заново, с нуля.

Алена Попова:

...Дети будут применять насилие в ответ на неравенство, несправедливость и агрессию в целом в мире и стране. И тут ни при чем фильмы-боевики или компьютерные игры: для них это, скорее, наоборот разрядка. Проблема в том, что дети видят, что хорошо живут только блатные, "лесные", "мигалочники" и силовики, или те, кто ведет себя борзо. Это - культура, это - экономика, это -отсутствие социальных лифтов, это - отсутствие реально крутых положительных примеров, дурная информационная политика на ТВ, абсолютный разрыв реальности и пропаганды, отсутствие вменяемой молодежной политики, где к подросткам относятся не как к стаду.

Сейчас много разговоров от консерваторов про семейные ценности. Слушайте, господа консерваторы, так это Вы со своей пропагандой "родительского авторитета" и возможности насилия в семьях спровоцировали такую обратку от подростков. Они же тоже хотят иметь авторитет среди более слабых и младших. А Вы им везде, где можно, внушаете, что всегда авторитет у того, кто старше или сильнее. Причем Вы внушаете это и через религию, и через молодежные организации, и через ТВ, и через интернет. Вы сами родили образ человека с оружием-человека, которого Вы ласково именуете "вежливый". Вы сами открыли магазины Армии России, где продаете клевые молодежные футболки с надписью "вежливые люди". Вы сами научили подростков насилию и подсказали им, что особенно важно, чтобы насилие было там, где оно более остро ощущается нами, взрослыми.

Совершенно ни к чему не приведет простое усиление безопасности в школах без изменений системы. Подростковая преступность была и будет всегда. Банды юных убийц, воров и насильников-тоже будут всегда. Вопрос: как сократить их количество и не множить примеры. Ответы кроются в другом. Сначала надо создать все условия, чтобы хорошая жизнь и авторитет не ассоциировались с насилием, понтами, ворованными деньгами, корочками, мигалками, связями, лицемерием.

Сталингулаг:

Во всех этих школьных безумных историях, не укладывающихся в голове, что в Перми что в Бурятии, поражает абсолютная отмороженность нападавших. Они ничего не боятся, ни полиции, ни суда, ни бога, ни отпора от жертв, они готовы убивать и, самое главное, готовы умирать. В обоих случаях были попытки суицида. Они идут в школу, зная, что в последний раз. Какая-то фантастическая степень отчаяния. Сейчас традиционно будут говорить о запретах интернета, видеоигр, пугать синими китами и искать заговор. Но дело в том, что вбегающим с топором в класс плевать на лицемерные власти, которые говорят с ними не на языке возможностей, не предлагая ничего изменить, а путём запрета, обещая только ограничивать. Они больше вас не слушают, им срать на новые законы, срать на то, чьи чувства они оскорбят, им не жалко чужой жизни и не жалко своей. Это трагедия государственного масштаба, и, если задуматься, чем она может обернуться, становится по-настоящему страшно.

Эль Мюрид:

Снова нападение на школу, теперь в Улан-Удэ. Снова школьник (по другим сообщениям - два), только теперь не с ножами, а топором и коктейлем Молотова. Семь пострадавших. Будни вставшей с колен России. Собственно, либо власть занимается своим карманом и обустройством своей жизни, либо она занимается страной, народом, будущими поколениями. Ничего нового.

Нынешним страна нужна только как поляна для грабежа. А что останется после этого увлекательного процесса - их не интересует ни разу. Они все рассчитывают к тому времени эвакуироваться - или отбыть на новую родину, или создать здесь особо охраняемые "зеленые зоны", как в оккупированном Багдаде. Собственно, они и есть оккупанты, так что все происходящее со страной и народом вполне укладывается в рамки давным-давно придуманного плана "Ост". Вся разница лишь в том, что тогда его пытались воплотить импортные фашисты, а сейчас - доморощенные. В остальном разницы никакой.

Андрей Родионов:

Дети резали детей

Остро режущим предметом

Про крещение не смей

Говори со мной об этом

Кто их этому учил

И чему ещё научит

Государство - педофил

Да и мы с тобой не лучше

Трое у меня растут

Младший учится в девятом

Старший ходит в институт

Средний - в армии солдатом

Нет, конечно не они

Не в Москве, не в нашем мире

Это где-нибудь в Перми

Или где-нибудь в Сибири

Дети не умеют врать

И не понимают шутки

Стало круто убивать

Дети к моде очень чутки

Николай Травкин:

И ведь на отголоски «лихих 90-х» не спишешь. Пацаны по 15-17 лет, воспитание сплошь патриотическое. А тут то тем более - родина «боевых бурят Путина»…

Андрей Коняев:

Знаете, почему в те самые ужасные 90-е в школах не происходило что-то типа историй в Перми и Улан-Удэ?

Кругом были нищета, наркотики, война в Чечне и прочая хрень, но такого не было. Знаете, <черт побери>, почему? Потому что у нас - тех, кто в это время учился в школе - было будущее. Оно было неясное, страшное, не всем нам было суждено в него попасть. Но оно, мать вашу, было.

А у сегодняшних детей - хотя, какие они <к черту> дети - молодых людей его нет. Нет, потому что его отобрали старики с влажными фантазиями о совке, любители мумии Ленина и усов Сталина, фанаты передергивать на НКВД.

В наше время взрослые занимались выживанием и будущее принадлежало нам. А сейчас, <чтоб его>, куча ребят не может записать, <представьте себе>, пародию на ролик, пародирующий клип Satisfaction, без того, чтобы усатые мрази не вылезли в публичное поле со своим <идиотским> мнением.

Но, знаете, конец у таких историй всегда один - будущее <побеждает> прошлое. Ну, или, другими словами, все проходит. И это пройдет

У комментаторов "патриотичных" виноват оказался Навальный (ну и отчасти родители).

Терем-теремок:

Конечно, трудно увязать два этих явления в одну цепочку, но оцените какой символизм: сначала (буквально несколько месяцев назад) прогрессивная общественность восторженно <расхваливала> школоту, ставшую основой для оппозиционных митингов. А потом митинги закончились, школьники заскучали, взяли в руки ножи, топоры и коктейли молотова и пошли кромсать своих одноклассников.

Отморозки, лишенные всякого представления об авторитете, всякого традиционного воспитания и потому готовые убивать? Надо же... Кто бы мог подумать... Ах, какие славные были митинги у Навального. Ах, как мы восхищались этими смелыми учениками, гордо бросающими обвинения в тоталитаризме своим учителям... Ах... Ах... Ах...

​От выяснения, кто виноват, комментаторы логичным образом переходят к вопросу, что делать - и предлагают множество конкретных шагов.

Олег Козырев:

Что делать после серии нападений на школы (в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ)?

Кто-то может сказать, что преступность и подобные нападения бывают во всех странах, в т.ч. благополучных. На самом же деле мы видим, что в странах в развитой экономикой и развитой социальной инфраструктурой (например в скандинавских странах) такие случаи более чем редки.

Вот что очевидно нужно сделать.

1. Прекратить закрывать-"объединять" школы. Маленькие школы должны оставаться.

2. Прекратить наращивать число учеников в классе. Идти к 15 ученикам в классе, не больше.

3. Сократить нагрузку на учителей. Не снижая им зарплаты.

4. Поувольнять из школ всех директоров, заставляющих фальсифицировать выборы, голосовать за Путина, посещать бестолковые провластные митинги. Такие люди не могут научить ничему хорошему.

5. Вернуть в школы талантливых директоров и учителей, уволенных из-за директоров из пункта 4.

6. Реформировать тюрьмы по норвежской модели. Вернуть честные суды. Уволить полицейских-фальсификаторов уголовок. Провести борьбу с ворами в законе по грузинской модели. Уголовная культура пронизала страну и особенно задевает мужское население и подростков.

7. Прекратить унификацию образования, восстановить авторские школы. В т.ч. те, что умели работать с трудными подростками.

8. Убрать закон об иноагентах, прекратить давление на НКО, чтобы НКО вновь свободно могли работать с трудными подростками.

9. Прекратить высотную застройку городов и уничтожение зеленых зон. Депрессивные гетто лишь порождают агрессию.

10. Вернуть местное самоуправление, которое одно умеет быстрее реагировать на проблемы на местах.

11. Вернуть свободу СМИ. Современное российское телевидение - клоака ярости и ненависти, множащее язык агрессии и нетолерантности.

12. Снизить социальное неравенство через борьбу с коррупцией, свободу экономики и социальные программы.

13. Путин должен подать в отставку. Он - конструктор того, во что превратилась наука и образование в стране.