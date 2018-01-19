В Петербурге вспоминали Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову

Ставшая уже традиционной в Санкт-Петербурге акция памяти Станислава Маркелова, Анастасии Бабуровой и других убитых антифашистов на этот раз объединилась с акцией против национализма, репрессий и шпиономании.

Участники акции памяти правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой напоминают, что проводят ее уже несколько лет и что лозунг ее – "Помнить – значит бороться". То есть у этой акции две составляющие: мемориальная – память о жертвах неонацистов и актуальная – протест против новых проявлений расизма, национализма, милитаристской политики. В этом году актуальной повесткой стал протест против атаки на свободные профсоюзы. Участники акции напоминают, что Станислав Маркелов активно сотрудничал со свободными профсоюзами, был их другом.

Организатор акции, активист Российского социалистического движения Иван Овсянников убежден, что убийство антифашистов и наступление на профсоюзы – связанные явления, поскольку принятый несколько лет назад закон об иностранных агентах является, по мнению активиста, инструментом для объявления любой протестной активности "кознями зарубежных врагов России". Овсянников считает, что таким образом российские власти стремятся не только уничтожить любые оппозиционные организации, но и парализовать общественную активность даже отдельных граждан.

Акция началась со встречи нескольких десятков ее участников на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы, чтобы обсудить ситуацию, при которой независимые профсоюзы стали объявляться иностранными агентами. Участников встречи возмущает, что при ликвидации свободного профсоюза МПРА (Межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация") ему в вину была поставлена общемировая практика солидарности – поддержка выступлений профсоюза работников фастфуда, протестовавших против низких зарплат, и профсоюза врачей, протестовавших против сокращений медперсонала. Потом некоторые активисты встали в одиночные пикеты.