День антифашиста. Эфир в 18.05

Главный лозунг антифашистского шествия памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой: “Сильному обществу лидер не нужен”. Достаточно ли сильно российское общество, чтобы обойтись без Путина и другого лидера вождистского типа? В чем состоит солидарность и сила? Профсоюзы и левое движение: борьба за права трудящихся как антифашистский инструмент. Официальные сми как инструмент формирования политики ненависти. Освобождение правых экстремистов из тюрем и парамилитарные православные организации как новый вызов обществу. Дела против крымских татар и отделений “Мемориала” на Северном Кавказе как трансляция государственной ксенофобии. “Фашизм не появляется на ровном месте”. Акции антифа в городах России, Украины, Беларуси.

Трансляция шествия в Москве. Лозунги шествия: “Нет запрету профсоюзов”, “Нет мигрантофобии”, “Труд, солидарность, антифашизм”. “Выйди на улицу, верни себе город”. “Помнить – значит бороться”. “Свобода без наци”. “Свободу политзаключенным”. “Свободу Александру Кольченко, свободу Дмитрию Богатову, свободу Али Ферузу”. “Руки прочь от МПРА”, “Нам нужны боевые профсоюзы”, “Забастовка”.

Надежда Прусенкова, руководитель пресс-службы “Новой газеты”; Влад Тупикин, журналист, политический активист; Утэ Вайнманн, политолог; Ярослав Леонтьев, историк, профессор МГУ, специалист по общественно-политическим движениям XIX-XX вв.; Дмитрий Кожнев, профсоюзный активист.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова