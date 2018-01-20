Сквер в центре Мурманска лишен статуса городского гайд-парка

Расположенный в центре Мурманска сквер на улице Ленинградской исключен из перечня мест, предназначенных для массового присутствия граждан и выражения общественного мнения. Такое решение приняло областное правительство, передает корреспондент Радио Свобода в регионе.

Этот сквер был главным городским гайд-парком: для проведения в нем акций не требовалось согласование с местными властями – достаточно было только подачи уведомления. Одновременно тут могли находиться до 5 тысяч человек. Вместо него гражданам отвели участок земли площадью 1000 квадратных метров на улице Мира, который, как и две другие площадки, расположен на окраине жилого квартала.

Городские власти пока публично не прокомментировали свое решение. В социальных сетях спорят, не является ли это превентивной мерой в преддверии президентских выборов.

Местная общественная активистка – координатор штаба Алексея Навального в Мурманске Виолетта Грудина – направила в областную прокуратуру жалобу на действия областных чиновников. По ее мнению, такое решение направлено на воспрепятствование свободному и публичному выражению мнения оппозиции в регионе. 28 января активисты планировали проведение акции в сквере на Ленинградской.