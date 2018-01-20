Эрдоган: операция против сирийских курдов началась

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Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу объявил о начале наземной операции против сирийских курдов в регионе Африн на северо-западе Сирии.
По словам Эрдогана, после завершения операции в Африне турецкие военные намерены выбить отряды курдов из города Манбидж, а затем и со всех территорий на севере Сирии, прилегающих к турецкой границе.
Анкара обвиняет вооруженные формирования сирийских курдов в пособничестве "терроризму", то есть в оказании помощи курдскому вооруженному подполью в самой Турции.
Вооруженные отряды сирийской оппозиции заявили, что примут участие в операции вместе с турецкими военными.
Турецкая армия в последние дни усилила свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику для борьбы с курдскими силами самообороны. Турецкие военные есть на территории самой Сирии, в районах, контролируемых оппозицией. Сообщается, что ВВС Турции в субботу нанесли авиаудары по району Африн, который обстреливает также артиллерия.
Отряды сирийских курдов – как самостоятельно, так и в рамках Сирийских демократических сил, вооруженных формирований, которые сотрудничают с Соединенными Штатами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", – контролируют обширную территорию на севере Сирии. В ответ на угрозы Турции представители курдской самообороны заявили, что будут защищаться. Соединенные Штаты накануне призвали Эрдогана отказаться от военной операции, посоветовав ему обратить больше внимания на борьбу с "Исламским государством".
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