Эрдоган: операция против сирийских курдов началась

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу объявил о начале наземной операции против сирийских курдов в регионе Африн на северо-западе Сирии.

По словам Эрдогана, после завершения операции в Африне турецкие военные намерены выбить отряды курдов из города Манбидж, а затем и со всех территорий на севере Сирии, прилегающих к турецкой границе.

Анкара обвиняет вооруженные формирования сирийских курдов в пособничестве "терроризму", то есть в оказании помощи курдскому вооруженному подполью в самой Турции.

Вооруженные отряды сирийской оппозиции заявили, что примут участие в операции вместе с турецкими военными.

Турецкая армия в последние дни усилила свое присутствие на границе с Сирией, перебрасывая в приграничные районы военную технику для борьбы с курдскими силами самообороны. Турецкие военные есть на территории самой Сирии, в районах, контролируемых оппозицией. Сообщается, что ВВС Турции в субботу нанесли авиаудары по району Африн, который обстреливает также артиллерия.

Отряды сирийских курдов – как самостоятельно, так и в рамках Сирийских демократических сил, вооруженных формирований, которые сотрудничают с Соединенными Штатами в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", – контролируют обширную территорию на севере Сирии. В ответ на угрозы Турции представители курдской самообороны заявили, что будут защищаться. Соединенные Штаты накануне призвали Эрдогана отказаться от военной операции, посоветовав ему обратить больше внимания на борьбу с "Исламским государством".