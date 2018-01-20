Трамп: демократы подготовили "подарок" к годовщине президентства

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Еще не поздно
В ряде городов Соединенных Штатов сегодня проходят так называемые "Марши женщин", приуроченные к первой годовщине вступления в должность президента Дональда Трампа.
Наиболее массовые акции с участием политиков, активистов и звезд эстрады и кино планируются в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Участники акций намерены выразить протест против политики администрации Трампа, а также против риторики президента, которую они считают сексистской и направленной против мигрантов. В прошлом году "Марш женщин" в Вашингтоне, прошедший на следующий день после инаугурации, собрал сотни тысяч участников.
Сенат Конгресса США накануне не утвердил бюджетный законопроект, результатом чего стало так называемое "закрытие правительства" – ряд госучреждений приостанавливают свою работу.
Утверждение любых финансовых законопроектов, по правилам Сената, требует 60 голосов, бюджетный билль набрал только 51. Подавляющее большинство демократов голосовало против.
Сенаторы-демократы давно предупреждали, что пойдут на такую рискованную и непопулярную меру, как обструкция бюджета, чтобы вынудить республиканцев согласиться на легализацию иммигрантов, которые выросли в Америке, но были в юном возрасте незаконно привезены в страну родителями.
Президент Трамп в твиттере назвал решение демократов "милым подарком к годовщине президентства", обвинив своих политических противников в обструкции финансирования госучреждений.
Переговоры между республиканцами и демократами продолжаются.
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