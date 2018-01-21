Новости других миров. Выпуск 9

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено.

Уильям Гибсон

1. Британские власти отказали в убежище беженцу из Пакистана, потому что он не смог назвать имена двух древнегреческих философов-гуманистов. Бывший студент Хамза бин Валайят остался в Великобритании после окончания студенческой визы и подал прошение о предоставлении убежища, так как, по его словам, получал угрозы с родины из-за того, что отошел от ислама и стал гуманистом. Гуманистическая философия преследуется в Пакистане как одна из разновидностей атеизма. В прошлом году студент университета в пакистанском городе Мардан был забит до смерти группой сокурсников после того, как признался в гуманистических убеждениях на своей странице в Фейсбуке. Однако иммиграционных чиновников всё это не разжалобило. Они заявили, что знакомство Валайята с гуманистической философией является в лучшем случае рудиментарным, поскольку он не сумел вспомнить имена Платона и Аристотеля. Гуманистические организации Соединенного Королевства протестуют и заявляют, что гуманизм — не догма, требующая заучивать наизусть имена отцов-основателей, а просто система взглядов и убеждений. Сам Валайят оправдывается тем, что он болен и принимает таблетки, которые не лучшим образом влияют на память.

2. Папа римский попал под лошадь. Точнее, лошадь попала под папамобиль. Произошло это во время визита Папы Франциска в Чили. Лошадь отделалась лёгким испугом. Полицейская, которая на ней сидела, свалилась на землю. Папа, нарушив протокол, остановил папамобиль и вышел, чтобы помочь ей.

3. Учёные наконец определили, что убило ацтеков. Меньше чем через тридцать лет после завоевания их империи Кортесом 15 миллионов человек — более 80% этого некогда грозного народа — погибло от страшной болезни, симптомами которой были жар, головные боли и кровотечения из рта, носа и глаз. Природу этой болезни учёным удалось установить только сейчас, по найденным остаткам ДНК на зубах умерших. Теперь мы знаем, что ацтеки погибли от занесенного испанцами брюшного тифа, от которого у них не было иммунитета.

4. В Британии испытывают первую универсальную вакцину против гриппа. Если испытания окончатся успехом, это будет настоящий прорыв — утверждается, что вакцина сохраняет эффективность несмотря на мутации вируса. Сейчас из-за его изменчивости новые вакцины приходится создавать чуть ли не каждый год, и они часто оказываются малоэффективными. Завершить испытания планируется в октябре 2019 года.

5. Модный лондонский ресторан Bob Bob Ricard, принадлежащий уроженцу Архангельска Леониду Шутову, решил перестроить свой бизнес по модели авиационного и отельного. Теперь цены на одни и те же блюда в этом ресторане зависят от времени дня и дня недели. Вечером субботы они обойдутся дороже, утром понедельника — дешевле. Другие британские рестораторы внимательно следят за экспериментом и, если он окажется удачным, готовы последовать примеру Шутова.

6. В Китае осудили первого обвиняемого по новому закону об изнасиловании мужчин — раньше уголовным преступлением было только изнасилование женщин. Несмотря на этот прорыв, общественность возмущена мягкостью приговора: преступник получил всего год тюрьмы несмотря на то, что он был болен СПИДом и знал об этом, когда насиловал своего пьяного знакомого. Изнасилование мужчины в Китае называется «насильственные действия неприличного характера», и максимальный срок за них составляет 5 лет. Те же действия в отношении женщины называются «изнасилованием», максимальным наказанием за них является смертная казнь.

7. Зато недалекий от Китая Сингапур делает семимильные шаги на пути к искоренению преступности. В прошлом году на острове, где живет 5,6 миллиона человек, было 135 дней, за которые не было зарегистрировано ни единого преступления. Пресса пишет, что у многих магазинов в городе даже нет дверей — когда они закрыты, поперек входа просто вешают веревку. Но у всего есть своя цена — город заполнен камерами слежения.

8. Вооруженные бандиты украли грузовик с оборудованием у великого бразильского певца Каэтано Велосо. Это случилось во время тура мэтра по стране, в его родном штате Баия, на перегоне из столицы штата, города Сальвадор, в Рио де Жанейро. Бандиты напали на грузовик, когда он остановился у придорожной закусочной. В кузове были осветительные приборы, декорации, музыкальные инструменты и личные вещи Велосо и его группы на общую сумму около 9 миллионов долларов, включая его любимую гитару и даже мобильный телефон. Сам Велосо не пострадал.

Каэтано Велосо: «А вы бывали в Баие?»

9. Европейский суд по правам человека отказал в иске французской лесбиянке, которой не дали отцовский отпуск. Женщина потребовала его, когда её партнерша родила ребенка, и после отказа заявила о дискриминации по признаку сексуальной ориентации. В решении ЕСПЧ сказано, что отцовский отпуск предназначен для того, чтобы биологический отец мог проводить больше времени с новорожденным, а не чтобы дать одному из партнеров в паре отдохнуть от работы. Никакой дискриминации, по мнению суда, не было, так как даже в разнополой паре мужчине, не являющемуся отцом ребенка, отцовский отпуск тоже не положен.

10. И главная новость недели: проблема колонизации Марса, можно считать, решена. Отдельные неудобства вроде жуткого холода и отсутствия атмосферы ещё остаются, но всё это мелочи по сравнению с главным: на Марсе можно делать пиво. Американские студенты открыли, что на марсианской почве хорошо растёт хмель. И это действительно прорыв: до этого считалось, что земные растения на марсианской почве расти не могут — она была признана непригодной ни для яблонь из рассказов Бредбери, ни для картошки из фильма «Марсианин». Но кому нужны яблоки и картошка, когда есть пиво? Добровольцев в первую марсианскую миссию, кстати, ещё набирают. Спешите, пока места не закончились.