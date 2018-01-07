Новости других миров. Выпуск 7

Будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено

Уильям Гибсон

1. Китайская полиция конфисковала 1,66 миллиона поддельных кондомов, имитирующих продукцию известных фирм. Поддельные кондомы — гигантская проблема в Китае. Фальшивокондомщики производят их десятками миллионов, совсем не заботясь о качестве. В результате люди, думая, что покупают Durex, зачастую приобретают изделия с дырками, да ещё и изготовленные из вредных для здоровья материалов. Мало того, эти подделки вовсю экспортируют — в марте прошлого года крупную партию поддельных китайских презервативов конфисковала американская таможня. Нет никакой гарантии, что их тайно не ввозят и в Россию. Остерегайтесь подделок!

2. Самая большая кража данных в истории человечества: в 2010-м индийское правительство начало собирать разнообразные данные о своих гражданах, от домашних адресов и номеров банковских счетов до отпечатков пальцев и сканов сетчатки, в централизованную базу данных. В четверг в индийских газетах появилась информация о том, что эту базу взломали и всего за 500 рупий (приблизительно 8 долларов) любой желающий может получить доступ к личным данным 1,2 миллиарда человек. А ещё за 300 рупий — купить программу, позволяющую распечатать идентификационную карту любого гражданина страны. То же может случиться везде, где правительство централизованно собирает данные граждан — хотя, конечно, не в подобном масштабе.

3. Конгресс штата Орегон частично отменил абсурдный запрет для водителей самостоятельно заливать себе в бак бензин на автозаправках. Теперь это делать можно, правда, исключительно в сельской местности и только после 6 часов вечера. Избиратели в ярости и пишут гневные письма, требуя вернуть запрет в полном объёме. «Я не имею понятия, как это делается, и не хочу пахнуть бензином!» — возмущается одна жительница штата. «Я ОТКАЗЫВАЮСЬ заливать бензин в бак самостоятельно. Это должны делать только специалисты!» — вторит ей другой. Жители других штатов радостно троллят испуганных орегонцев и размышляют, не открыть ли им в этом штате платные курсы по заправке автомобилей.

4. Nissan работает над автомобилем, читающим мысли. Управлять им можно будет, просто подумав «поверни направо», «полный газ», «запаркуйся». Первая презентация новой технологии состоится на следующей неделе в Лас-Вегасе, но Nissan предупреждает, что тестирование только начинается и автомобили, управляемые силой мысли, появятся в продаже только через 5-10 лет.

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5. Изобретатель и главный держатель криптовалюты Ripple (XRP) Крис Ларсен стал пятым самым богатым человеком в мире после того, как Ripple за прошлый год подорожал в 36 раз. Состояние Ларсена в пересчете на доллары теперь составляет 59,9 миллиарда. Богаче него, по крайней мере формально, сейчас только Джефф Бизос, Билл Гейтс, Уоррен Баффет и Марк Цукерберг.

6. В Азии внезапно образовался дефицит песка, который очень активно используется бурно развивающимися странами континента для производства необходимого в строительстве цемента. Камбоджа, Вьетнам и Индонезия уже запретили экспорт песка, то же собирается сделать и Индия.

7. Новые веяния проникают и в старые формы искусства. Оперный театр Флоренции изменил концовку оперы «Кармен». В опере Бизе, впервые поставленной в 1875 году, солдат Хосе убивает прекрасную цыганку Кармен из ревности к матадору Эскамильо, которому она отдала свою любовь. В новой трактовке Кармен сама убивает ревнивого солдата. Постановщики заявили, что изменили сюжет в честь всех итальянок, убитых ревнивыми мужьями и любовниками. «В то время, как наше общество борется с убийствами женщин, как смеем мы аплодировать убийству женщины?!» — задаются они вопросом, имея в виду то, что убийство Кармен является финальной сценой оперы, сразу после которой обычно звучат овации.

​Традиционная концовка «Кармен». Теперь всё будет иначе.

8. Фейсбук отказался от идеи помечать «фальшивые новости» специальными значками — эта практика привела к тому, что такие помеченные значками новости стали читать только больше. Теперь вместо значков Фейсбук рядом с «фальшивыми новостями» будет подсовывать читателям «настоящие».

9. Холодный душ для надеющихся на чудеса генной терапии: в США поступило в продажу лекарство, которое лечит врожденную слепоту (амавроз Лебера) коррекцией вызывающего её гена. Вирусы со скорректированным геном впрыскиваются непосредственно в глаз, и стоят $425 тысяч за дозу — то есть чтобы вылечить оба глаза, придется заплатить $850 тысяч.

10. В Британии рассекретили документы, раскрывающие новые леденящие душу подробности о характере Маргарет Тэтчер. Оказывается, «железная леди» не любила панд и даже категорически отказалась везти панду в своём самолёте в Америку.