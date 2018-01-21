Король Иордании обеспокоен решением Трампа об Иерусалиме

Король Иордании Абдалла в воскресенье выразил обеспокоенность решением Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Иорданский монарх сказал, что единственное решение израильско-палестинского конфликта может быть многосторонним. В своем выступлении во время переговоров с вице-президентом США Майком Пенсом в Аммане король вновь заявил, что Восточный Иерусалим должен быть столицей будущего палестинского государства.

Абдалла заявил, что Иерусалим является ключом к миру как для мусульман и христиан, так и для евреев.

Король Иордании напомнил, что в основе политики в отношении Иерусалима должно быть решение о двух государствах, принятое 4 июня 1967 года, признающее Восточный Иерусалим как столицу независимого палестинского государства, живущего бок о бок с безопасным, международно признанным Израилем в соответствии с международным правом.

Пенс поблагодарил короля за "теплое гостеприимство" и неоднократно назвал его своим "другом". Пенс говорил о совместной борьбе с терроризмом, о прогрессе в борьбе с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещенной в РФ) и приверженности США присутствию в Сирии. Пенс также упомянул 110 миллионов долларов, которые США тратят на восстановление христианских и других религиозных меньшинств в Ираке.

Пенс отметил, что Трамп принял "историческое решение" официально признать Иерусалим столицей Израиля, но он по-прежнему уважает роль Иордании в качестве хранителя Святых мест. Он сказал, что если обе стороны согласятся на решение о двух государствах, Соединенные Штаты поддержат это. Пенс отметил, что США привержены "возобновлению мирного процесса" на Ближнем Востоке.

Вице-президент США Майкл Пенс совершает поездку по странам Ближнего Востока. Ранее он посетил Египет.