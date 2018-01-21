Из жизни активистов Навального

Эпизод документального сериала Радио Свобода #выборы2018 – в проекте "Признаки жизни"

Волонтеры кампании Алексея Навального в Калининграде и Перми – в фильмах Александра Расторгуева и Марии Павловой.

Плейлист сериала в Youtube

"Признаки жизни" в Youtube

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