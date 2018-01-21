Песков опроверг сообщения о встречах Путина с Порошенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах главы российского Ранее в воскресенье некоторые издания со ссылкой на интервью Пескова для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко. На это немедленно отреагировала украинская сторона, выступив в опровержением сведений, опубликованных российскими СМИ со ссылкой на Пескова.

"Никто ни о каких встречах и не говорил", – пояснил Песков в беседе с ТАСС. "В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - подчеркнул он.

В интервью для программы ведущая поинтересовалась, когда состоялась последняя встреча Путина и Порошенко. Тогда же она напомнила о том, что "в прошлом году были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя только несколько месяцев". Аскер-заде, очевидно, имела в виду события мая 2017 года, когда Порошенко заявил, что двумя месяцами ранее он имел телефонную беседу с Путиным. Пресс-служба Кремля действительно не сообщала о том разговоре, отмечается в публикации агентства ТАСС.

Пресс-секретарь президента России не подтвердил, что речь в настоящее время идет о каких-либо встречах Путина именно с Порошенко, а говорил о международных контактах в целом. "У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика. Рабочий день президента ... гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", - отметил он, говорится в публикации на сайте ТАСС.