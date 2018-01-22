В Ейске оппозиционеру запретили проводить игру "Что? Где? Когда?"

В городе Ейске Краснодарского края местные власти запретили проводить интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" среди школьников из-за оппозиционной деятельности организатора турнира Александра Коровайного. Об этом сообщает "Голос Кубани" со ссылкой на самого активиста.

Лидер местного отделения партии "Яблоко", член совета "Экологической вахты по Северному Кавказу", оппозиционный депутат-самовыдвиженец Александр Коровайный возглавляет местный молодежный клуб "Камелот", который регулярно проводит такие мероприятия.

По словам Коровайного, он впервые за 10 лет столкнулся с такими препятствиями. Сначала организатору не давали арендовать помещение под мероприятие. Когда в последний момент его выручили местные коммунисты, школьникам звонили и рекомендовали не участвовать в игре, а тех, кто пришел, пригрозили оставить без учебных медалей.

Таким образом, считает активист, власти Краснодарского края пытаются помещать оппозиционерам работать с молодежью. Коровайный сообщил, что намерен писать жалобу в международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?", губернатору Кубани, а также в Администрацию президента России.

В июне 2017 года Александра Коровайного приговорили к 10 суткам ареста за нарушение порядка организации антикоррупционной акции 12 июня и консультирование школьников по поводу положений закона о митингах. Его также уволили с должности учителя истории.