Сменить и Путина, и оппозицию

Ходить или не ходить на выборы? Голосовать или портить бюллетень? Исход президентских выборов-2018 для всех очевиден, однако споры по поводу оптимальной стратегии для тех, кто не хочет играть в путинскую игру, с каждым днем разгораются все жарче.

Идея бойкота выборов, предложенная Алексеем Навальным, находит все больше сторонников. Штаб Навального провозгласил акцию в поддержку забастовки избирателей - она пройдет по всей России 28 января. На странице этого мероприятия сотрудники штаба заявляют:

28 января мы выйдем на улицы не за Алексея Навального. Мы выйдем за себя, за свои права и за своё будущее.

Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора: ведь как ещё можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата?

Нам остаётся либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям ещё на 6 лет.

К призыву бойкотировать выборы присоединился Георгий Сатаров, но с неожиданным посылом: он опубликовал в Сети обращение, призывающее отказать в поддержке не только допущенным к выборам оппозиционерам, но и Навальному, и требовать, чтобы лидеры оппозиции сплотились и выступили единым фронтом. Пост Сатарова вызвал оживленное обсуждение.

Георгий Сатаров:

Российские избиратели, недовольные положением дел в стране и ждущие изменений, привычно, и вполне оправданно, обвиняют в проблемах власть и ищут спасителей в лидерах всевозможных оппозиций. Мысль о том, что власть мерзка в той мере, в какой мы позволяем ей быть таковой, не овладевает совокупным оппозиционным сознанием.



За последние 25 лет совокупные мы и не пытались, получив сверху свободу, «по капле выдавливать из себя раба». Он, раб, не испарялся из нас даже с трудовым потом. Политики, что во власти, что в оппозиции, являются по-прежнему очередным объектом проявления наших романтических чувств, а не инструментом в наших руках для решения наших проблем и проблем нашей страны. Эта наша готовность влюбляться в политиков создает среду, в которой на поверхность всплывают самовлюбленные нарциссы, использующие политику для решения своих проблем, удовлетворения своих страстей, политиков, для которых проблемы страны – повод для красноречия, а не стимул искать пути к изменению ситуации. Они органически не способны к коллективным действиям, которые единственно необходимы, чтобы появились шансы начать лечить страну. Голосуя за таких политиков, каждый из нас консервирует нынешнюю безысходность, столь выгодную власти.



В таких условиях наш выбор между участием или неучастием в президентских выборах ничего не меняет для власти. При участии повышается явка, при неучастии повышается относительный результат заранее определенного победителя. Если это и повлияет на что-то, так только на характер официальной пропаганды после подведения итогов голосования.



Но это не значит, что у нас совсем нет собственного выбора. Он есть, и состоит, прежде всего, в определении политической цели. Она очевидна: если избиратели с помощью выборов не могут сейчас повлиять на власть, значит надо влиять на оппозицию, и не столько на ту, что есть, а на ту, что должна прийти ей на смену. Говоря проще и с учетом среднесрочной перспективы: ЕСЛИ МЫ, ИЗБИРАТЕЛИ, НЕ МОЖЕМ СЕЙЧАС ПОМЕНЯТЬ ВЛАСТЬ, ТО МЫ ДОЛЖНЫ МЕНЯТЬ ОППОЗИЦИЮ, КОТОРАЯ НЕ В СОСТОЯНИИ И НЕ ХОЧЕТ МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ. Остается ответить на вопрос: какая оппозиция нужна сейчас нам и стране?



Вся история смены упирающихся диктаторских режимов на демократические показывает: главным необходимым условием изменений является создание ШИРОКОЙ ОППОЗИЦИОННОЙ КОАЛИЦИИ, стиснутой в единый политический кулак, объединенной единой целью – смены режима, и действующей в рамках единых для всех гарантий единства стратегии и тактики на переходный период вплоть до момента, когда оппозиционеры могут позволить себе роскошь расходиться по идеологическим квартирам. Вывод: нам нужна широкая сплоченная оппозиция, возглавляемая лидерами, способными к совместным действиям. А это совсем не те люди, которые сейчас числятся в таковых. И вот еще что: только существование такой коалиции в момент смены режима дает шанс произойти такой смене без тяжелых катастроф и создает препятствие для смены одной диктатуры на другую. Скорой победы не будет, но когда-то надо начинать. И начать должны граждане страны, не ждущие манны небесной от любых политиков.



Первым шагом к созданию такой оппозиции может стать бойкот нынешних президентских выборов. Но это должна быть мощная кампания бойкота с открыто заявленной целью: ОТКАЗ ОТ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА НЫНЕШНИХ ЛИДЕРОВ ОППОЗИЦИИ, как допущенных к выборам. так и не допущенных, но вместе неспособных к коллективным скоординированным действиям. Этот отказ – не столько наказание нынешних оппозиционеров, которых вряд ли что-то исправит, сколько предупреждение тем, кто неизбежно придет им на смену: «МЫ НЕ БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ВАС, КОНКУРИРУЮЩИХ ДРУГ С ДРУГОМ. МЫ НАМЕРЕНЫ ГОЛОСОВАТЬ ТОЛЬКО ЗА ШИРОКУЮ ОППОЗИЦИОННУЮ КОАЛИЦИЮ». Успешный бойкот поставит крест на политической карьере нынешних оппозиционных нарциссов и станет важным сигналом для нового поколения лидеров, которые придут на смену. Только диктовать условия должно им общество. С этого момента, и навсегда.



Избиратели, объединенные таким массовым бойкотом, должны декларировать: «В широкой коалиции должно быть место всем, кто считает необходимым смены авторитарного режима демократическим, всем, считающим демократические принципы организации политической системы страны незыблемыми, независимо от идеологической ориентации – от социалистов до либералов». В такой коалиции необходимо и участие социальных движений, представляющих интересы граждан и профессиональных групп, ущемленных нынешним режимом.



Я выступаю с этим обращением не для того, чтобы возглавить новое движение. Главарь из меня не получится. Мне уже 70 лет, и я, возможно, не узнаю, чем все это закончится. Но я хочу умереть в МОЕЙ стране, зная, что ее граждане сами взялись за свою судьбу, и что у моей страны сохраняется будущее. Я обращаюсь к тем, кто вдвое младше меня и еще моложе. К тем, кто не хочет «валить» отсюда, но хочет, чтобы свалили «они». Это можете сделать только вы и все, кто пойдет за вами. Вы меньше заражены убийственным вирусом патернализма, чем поколение ваших родителей. Я обращаюсь к вам с этим призывом, потому что прожил большую жизнь, много видел, много знаю, немало думал, и кое-что понимаю про нашу страну.



Вы должны начать, не выискивая новых лидеров, а делая все сами. Вы это умеете: находить друг друга в сетях, создавать информационные очаги и хабы, находить правильные слова, чтобы убеждать других, даже ваших родителей. Начав с Интернета, вы в состоянии создать информационную лавину небывалой силы. Только не перекладывайте это на лидеров. Появление их в таком движении станет оправданием для большинства из вас расслабиться, отойти в сторону и отдохнуть, глядя на все со стороны. Это будет провалом. Только сами, и только вместе. И не ждите ободряющих криков. Просто делайте. НАЧИНАЙТЕ САМИ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ В ВАШЕЙ СТРАНЕ, И НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, КТО СКАЖЕТ – «НЕВОЗМОЖНО».

Множество комментаторов поддерживают Сатарова.

Владимир Мельников:

Эта мысль прозвучала на Гайдаровском форуме - Нужно менять оппозицию!

Мария Слоним:

Вечная российская ошибка утверждать, что кто-то - единственный! Если не Путин, то кто, если не Навальный , то кто... Сатаров прав, надо объединяться не вокруг одного единственного кандидата, а вокруг идеи, что у страны должен быть выбор!

Валерий Тюкалов:

Мне пока не 70, но близко. И я уверен что у молодых ребят эта мысль созреет уже не при моей жизни. Потому, что живут они в среде, отравленной тотальным враньем, которого не было даже в СССР. А вот почему этого не понимает Явлинский,Навальный и др.оппозиционеры я не понимаю.

Алексей Куземкин:

Верно написано: объединение вокруг идеи необходимо, а не вокруг хорошего лидера.

Путина никто не знал, пока его не представили стране, теперь он типа "наше усо". А Навальный чем от него отличается? Ничем, только лишь в предмете ненависти. путэнский режим говорит ненавидеть <украинцев> и игил, Навальный - олигархов и чиновников. Но главная суть одна - ненависть. И неспособность договариваться... Что и демонстрируют наши оппозиционные силы стоит им хотя бы чуть-чуть приблизиться друг к другу - прямо физика: однополярные заряды отталкиваются. А за неспособностью договариваться, прислушиваться к отличному от собственного мнению всегда следует ЖАЖДА власти.

И всякая "борьба с привилегиями" закончится созданием "нужных стране" олигархов.

Должна родиться объединяющая людей мощная идея представленная не одним лидером, а кругом политиков.

Станислав Андрейчук:

В поддержку Сатарова.

Наблюдать за выборами в этот раз легко. Тяжело, когда кому-то из кандидатов симпатизируешь. Сдерживаться надо. Но это сложно. А сейчас легко.

Надо отдать должное - они сами хорошенько постарались. И те, кто сделал все, чтобы пойти на выборы. И те, кто, кажется, старался, не участвовать в них ни в каком качестве, хотя и твердил о своем желании целый год и деньги с людьми собирал.

И голосовать будет легко. Потому что выбирать не надо - вычеркнул всех разом и выдохнул облегченно. Но мы на них все равно надеемся. Ведь нам самим их списать не удается, как и самого главного. Так что в этом вопросе приходится рассчитывать на них. И тут шансы, наконец, хорошие. Просто подождать надо. И на выборы сходить, чтобы ждать пришлось меньше. Чтобы сразу одним выстрелом - и тех, кто за бойкот, и тех, кто против.

Зато какая прививка от надежд на политиков в будущем! Спасибо им за это.

Много и критических отзывов на воззвание, а также критики в адрес его автора.

Дмитрий Яковлев:

Безупречный текст. Но вот буквально довольно недавно Вы сами вышли из партии Парнас, и своим примером показали, что оппозиция не способна договариваться. Это тогда очень огорчило. Жалеете ли теперь?

Георгий Сатаров:

Дмитрию: вышел потому, что не смог склонить их к коалиционной стратегии. Да и бороться они не шибко хотели. Одна видимость.

Юрий Павлович:

Ну вот, решил выдать рецепт для оппозиции даже один из самых известных авторов нынешней российской конституции, заточенной "под Ельцина", фактически убившей только зарождавшиеся ростки отечественной демократии и в результате способствовавшей установлению нынешнего жесткоавторитатрного режима. При этом г-н Сатаров даже не скрывает позиции, с которой он снисходит с этим своим нравоучением - "В ВАШЕЙ СТРАНЕ"...

Сергей Шаров-Делоне:

ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ ТЕКСТ ОТЧАЯНИЯ И УПОВАНИЯ (даже уже или еще не надежды) от Георгия Сатарова.

Но к нему, по моему разумению, нужны несколько комментариев:

1) - это "покаянный" текст - Г.Сатаров своими руками и своим талантливым пером этих самых нарциссов от оппозиции и взращивал долгие годы. Это не в осуждение (текст-то горький и искренний), это для понимания.

2) - любое объединение, о котором так страстно говорит Г.Сатаров, возможно только после того, как все ("от социалистов до либералов") внятно и честно выскажут, чего они хотят, а не будут держать фигу в кармане и камень за пазухой - только так можно договориться о честных совместных усилиях, о пределах совместных, солидарных действий, и о том, прежде достижения каких целей на внутри-оппозиционную политическую борьбу будет наложено общепризнанное и всеми принимаемое табу.

А общий призыв к бойкоту - да. Просто потому, что если мы хотим сделать нашу страну более честной, более человеческой, то нельзя лезть в самую грязь лжи, как провластной, так и вроде-как-оппозиционной - "а потому что грязь есть грязь, в какой ты цвет ее не крась!"

Елена Захарова:

Будет много слов, но мало толку. За оставшиеся два месяца серьёзный бойкот никто не организует и лидеры новые не возникнут за два месяца. Пара процентов ничего не решит, только уменьшит %% проголосовавших против упыря. Никто не станет разбираться, кто не пришёл бойкотируя, а кто от лени. Если бы не Георгий Сатаров это написал, я бы подумала - провокатор(((

Андрей Нечаев:

Отличный призыв: если нет сил и желания мочить власть, то давайте мочить оппозицию. К ней есть масса претензий, но у вас есть другая?!

Сюзанна Цатурян:

Нет оппозиции, нет коалиции, нет выборов. Какие то аутсайдеры пытаются что то говорить или предлагать. Раньше надо было. А теперь ваш поезд давно ушёл. Не можете помочь, хоть не мешайте.

Есть и мнение, что единый фронт оппозиции невозможно сформировать без лидера.

Екатерина Иванова:

Георгию Сатарову: История тем не менее творится личностями, а не толпой. И мы знаем многие имена, без которых не было бы современного мира. Любой героический поступок можно изобразить пиаром и любого лидера обвинить в нарциссизме. Гражданскому обществу нужен лидер. Он все равно не один, с ним всегда группа соратников и сподвижников. Гражданское общество не может бегать по улицам со скалками и сгонять оппозиционных лидеров в коалицию. Даже коалиции нужен об'единяющий лидер, иначе она потонет в интригах, противоречиях и оппортунизме. Уже был КС оппозиции, вспомните историю конвента, директории, временного правительства. Поэтому Ваше воззвание хоть и красивое, но противоречивое. С одной стороны Вы призываете к сплочению и об'единению, с другой стороны отрицаете центр об'единения- личность. Нет такого специального института для системного переформатирования и базисных изменений. Это задача личностей и сплоченного круга прогрессоров- сподвижников. Нужно преодолеть сопротивление целой бандитской корпорации. А для этого нужна воля. Все системные экономические реформы, расчистка авгиевых конюшен проводится авторитарно, для установления той же демократии. Вот такой парадокс. Такая личность может быть и не совсем идеальной. Но риски есть всегда. Институты работают уже после базисных изменений, они их сохраняют. Но сами институты изменений и реформ не проводят. Их проводят личности, обличенные доверием, общества.

Владимир Глотов:

Как литературное публицистическое произведение текст Сатарова прекрасен, но как его использовать в практике, я не представляю. Всегда кто-то более активен, ярок, обладает лидерскими качествами - и что? Надо смотреть на таких людей:"А не нарцисс ли ты?" И эти постоянные намёки на чрезмерную ведущую роль Алексея! Ничего себе "нарцисс", который пашет за троих, рискует больше других. А Боря Немцов был не нарцисс? Да все в нем было красиво, ярко! И вообще этот тренд, что вместо лидеров революцию совершат многочисленные серые мыши, скромные, но осознавшие вдруг себя ответственными за успех общего дела. Какая утопия, господи! Всегда будут впереди яркие, незаурядные личности, хотите, называйте их нарциссами, а лучше героями. Все, что я тут пишу, не исключает проблемы мелкого партийного карьеризма в среде оппозиции, счётов, борьбы за лидерство - все люди как люди и всех портит "квартирный вопрос". Как такие простые вещи не укладываются в голове Георгия Сатарова, я не понимаю. Почему он ищет универсальный способ запустить какое-то безличностное, усреднённое движение идеальных без греха болванчиков, которые вдруг ринутся друг к другу в объятия, уступая друг другу дорогу:"Нет вы пожалуйста вперёд, я после вас!" Так там, куда их посылает мудрец, их ожидает не раздача подарков, а тумаки и, возможно, пули!

Сторонники Навального убеждены, что он - единственная политическая сила в стране, и если его не поддерживать, можно лишиться последней надежды.

Елена Яковлева:

Навальный сегодня - единственный политик, способный противостоять власти, но других, к сожалению, не вижу.

Ирина Фёдорова:

Не вижу вообще лидеров, кроме Навального. Остальные прекрасно приспособились. По инерции называются оппозиционерами, но все таки борьба - это деятельность,а не словоблудие и декларации. Деятельностью занимается только Навальный. Он формирует гражданское общество, будит инициативу, кстати, не деля людей на "наших" и "не наших",как это делает.например, Явлинский, который саботировал любые инициативы предпринимаемые Навальным, Яшиным, и тем самым помогал режиму, а не оппозиции.

Однако альтернативное оппозиционное движение может возникнуть уже в ближайшее время: о его создании объявил 21 января Дмитрий Чернышев, также известный как блогер mi3ch (Митрич).

Мы начинаем собирать команду единомышленников, чтобы свалить Путина. Я рассказывал об опыте чилийцев, которые смогли свалить Пиночета. В 1988 году в Чили состоялся референдум о продлении президентских полномочий Аугусто Пиночета еще на 8 лет. Его итог казался предрешенным. Пиночет контролировал все СМИ, оппозиция была разобщена, и у Пиночета были мощные административные ресурсы «корректировки» результата. Но главное, это то, что за 15 лет чилийцы привыкли к Пиночету. Он был единственным возможным лидером, символом стабильности страны. Сторонники Пиночета активно пугали народ тем, что без него в стране начнется хаос, что вернутся «лихие 70-е». Если не Пиночет, то кто? Самое большее на что рассчитывала оппозиция – это заявить о себе и ждать лучших времен. Чтобы привлечь избирателей, Пиночет объявил о повышении пенсий и зарплат служащим, потребовал от предпринимателей снизить цены на социально значимые продукты питания (хлеб, молоко, сахар), назначил 100% дотацию на водоснабжение и канализацию, пообещал раздать крестьянам те земли, которые пока еще принадлежат государству.



Тогда все 15 оппозиционных партий объединились и выступили общим фронтом с требованием честных и свободных президентских выборов. На заключительный митинг на Панамериканском шоссе собралось более миллиона человек — это была самая массовая манифестация за всю историю Чили. И оппозиция не стала пугать народ ужасами диктатуры, они продвигали позитив — радость жизни в обновленной демократической стране. Давайте скажем «Нет» смертельно надоевшей стране диктатуре. Все у нас получится. В итоге, случилось то, во что никто не верил — Пиночет проиграл референдум, был вынужден признать поражение и уйти с поста президента.



Мы будем заниматься тем же самым. И в этом нам нужна ваша помощь. Начнем с мозгового штурма.



Я 15 лет работал креативным директором в рекламном агентстве. Мы попробуем подойти к антипутинской кампании, как к рекламной акции.

Дмитрий Чернышев тоже считает, что оппозиция и все, кто ее поддерживает, должны объединить усилия:

Вы будете смеяться, но кроме Путина у нас нет конкурентов. На вопрос: «Если не Путин, то кто?» можно честно ответить – да почти кто угодно, кроме фашистов и националистов. Но у нас есть союзники. Сегодня это Навальный, Явлинский и Собчак. Вы можете как угодно к ним относиться, но сегодня они все делают правильное дело. Им просто надо перестать воевать друг с другом – есть враг гораздо сильнее и опаснее. Нужно поддерживать любые их акции – отдавать свои голоса в их поддержку, выходить 28 января на Забастовку избирателей, принимать участие в марше памяти Бориса Немцова и т.д.



Мне, например, не кажется хорошей идея не приходить на выборы, но я все равно приду сам и буду призывать всех приходить на Забастовку избирателей, потому что это акция протеста против Путина. А окончательный выбор – бойкотировать выборы или голосовать я оставляю за вами.



Чем вы можете в этом помочь:

а. Прекратите спорить о том, кто лучше – Навальный, Собчак или Явлинский. Путин хуже любого из них

б. Поддерживайте любые акции оппозиции, даже если вы в чем-то несогласны с ней по тактическим вопросам

в. Разговаривайте со своими родными, соседями, коллегами. Объясняйте им, почему пятый срок ВВП – это очень плохо для всех.

Дмитрий Чернышев и его единомышленники планируют создать "антипутинскую Википедию" и распространять агитационные листовки и другие материалы, изготовленные на пожертвования энтузиастов.

Большинству кажется, что в стране все за Путина, потому что Путин говорит из каждого утюга. А если человек большинства, выходя из своего дома сначала достанет из почтового ящика листовку против Путина, потом на улице увидит несколько граффити против Путина, в машине или метро заметит наклейки против Путина, на рюкзаках в толпе увидит ленточки против Путина, в окнах домов заметит символ акции против Путина… то он поймет, что на самом деле за Путина практически никого и нет. А король-то голый!

Между тем суд постановил закрыть фонд, в который перечислялись пожертвования для кампании Навального. Список претензий, предъявленных к фонду, впечатляет:

Единомышленники Навального отмечают, что у Минюста при этом не возникло никаких претензий к фондам Дмитрия Медведева - при том, что фонд "Дар" по адресу его регистрации обнаружить не удалось и он ни разу не сдавал финансовую отчетность.

Прокремлевские блогеры обвиняют оппозиционера в том, что он тратил деньги на личные нужды и ввел своих сторонников в заблуждение, собирая с них деньги на президентскую кампанию, хотя знал, что его наверняка не зарегистрируют в качестве кандидада:

Однако фонд еще не закрыт: у Навального остается возможность апелляции.