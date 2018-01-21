Закрыть фонд Навального

Мещанский суд Москвы 22 января рассматривает иск Министерства юстиции России к фонду "Пятое время года", который занимается обеспечением штаба Алексея Навального. Ведомство просит ликвидировать эту организацию и утверждает, что в ее деятельности обнаружены нарушения. Представители оппозиционного политика полагают, что этот иск – политическое решение, направленное на то, чтобы помешать работе штабов Алексея Навального.

В ноябре прошлого года Министерство юстиции начало внеплановую проверку фонда по заявлению прокремлевского юриста Ильи Ремесло. Он обвинил Навального и начальника его штаба Леонида Волкова в махинациях и заявил, что деятельность фонда не соответствует тому, что написано в уставе организации.

Леонид Волков, глава избирательного штаба Алексея Навального и директор фонда "Пятое время года" (ПВГ), пояснял, что фонд – операционное лицо предвыборной кампании политика. В организации "трудоустроены все оплачиваемые сотрудники штабов, на ПВГ заключены договора аренды помещений штабов; ПВГ берет на прокат аудиоколонки и сцены, ПВГ оплачивает печать листовок и газет по договорам с типографиями". Волков указывал, что именно через фонд проходила большая часть платежей, которые поступают в качестве пожертвований на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету кампании Навального, всего с декабря 2016 года она получила более 275 миллионов рублей пожертвований.

Юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального Иван Жданов, представляющий интересы политика в суде, считает высокой вероятность, что Мещанский суд удовлетворит иск Минюста и ликвидирует "Пятое время года". Это, по словам Жданова, "сильно усложнит" работу штаба. При этом у представителей Алексея Навального нет сомнений в том, что за иском Минюста стоят политические мотивы:

– У иска Министерства юстиции по ликвидации фонда есть определенные политические маркеры. Маркер первый: нас не уведомляли ни о каких результатах проверки до того, как обратились в суд. Нам не сказали, каковы результаты проверки, хотя после таких проверок обычно выносят предписания об устранении каких-то нарушений. Нам не дали никаких предписаний, сразу обратились в суд. До ликвидации есть еще такие меры, как приостановление деятельности, но Минюст решил почему-то сразу подать в суд о ликвидации, а не о приостановлении деятельности. И скорость процесса также говорит в пользу версии о политике – не назначаются такие процессы, когда 28 декабря подается исковое заявление, а уже через 20 дней, после праздников, его рассматривают, и нас даже не приглашают на первое предварительное судебное заседание. Это все говорит о политическом характере дела, конечно же, и мало сомнений в том, что иск будет удовлетворен. Это просто попытка Министерства юстиции помешать нашей забастовке избирателей.

– Вы сказали, что вас не позвали на первое предварительное заседание. Насколько это существенное процессуальное нарушение?

Здесь очевидный политический подтекст, у меня такое ощущение, что в первом заседании и примут решение о ликвидации

– Это процессуальное нарушение, которое в неполитических делах может даже иногда являться основанием для пересмотра дела. Но в подавляющем большинстве случаев это никак не влияет на решение либо на его обжалование.

– У вас есть понимание, почему именно Минюст просит ликвидировать организацию, какие нарушения они считают, что нашли?

– Там достаточно перечень большой каких-то мелких нарушений, которые даже нарушениями не являются. Там фактически обстоятельства неправильно изложены. В законе прописано, что есть очень узкий круг нарушений, по которым можно ликвидировать фонд, и нет ни одного обстоятельства, к которому можно было бы притянуть конкретные нарушения... Например, не знаю, там "занимались экстремистской деятельностью" – безусловное основание для ликвидации, но такого нет в нашей деятельности, и в их требованиях такого тоже нет. Поэтому они собрали огромное количество, пунктов десять с приложенной кучей документов, с какими-то мелкими нарушениями и написали, что "деятельность фонда противоречит его уставу, поэтому его нужно ликвидировать". Это так примерно выглядит. Прямой нормы закона, когда "они нарушили то-то, поэтому их нужно ликвидировать на основании такой-то нормы", – этого нет. Это просто сборище нарушений, которые в обычном хозяйственном обороте либо в деятельности некоммерческой организации являются максимум основанием для вынесения предписания: устранить, вот вам пару месяцев на устранение.

– Как вы считаете, суд может удовлетворить этот иск Министерства юстиции?

– Да, поскольку здесь очевидный политический подтекст, у меня такое ощущение, что они в первом заседании и примут решение о ликвидации. Иначе для чего все это делалось? Иначе нет никакого смысла подавать этот иск, а могли бы просто написать нам письмо.

Это же работа около 70 штабов, и 70 штабам перезаключить договоры – достаточно проблематично

​– Если это случится, насколько это сильно усложнит работу штаба Алексея Навального?

– Конечно, сильно усложнит, потому что это то юридическое лицо, с которым заключено много договоров, договоры все действующие, исполняются. Это же работа около 70 штабов, и конечно, 70 штабам перезаключить договоры, перейти на какие-то новые отношения – достаточно проблематично. Это сильно затруднит работу, но тем не менее справлялись и не с таким, ничего.

​– Была еще информация, что вы планировали подать встречный иск к Министерству юстиции.

Встречный иск о чем? О ликвидации Министерства юстиции? Я бы, конечно, хотел подать такой

– Нет, это неправильная информация поступила в СМИ. Встречный иск о чем? О ликвидации Министерства юстиции? Я бы, конечно, хотел подать такой, но не предусмотрено законом. У нас несколько процессов в Гагаринском суде, и один из процессов они спутали с каким-то встречным производством. Нам не давали внести изменения в устав, которые сейчас, кстати, являются одним из оснований для ликвидации фонда. Мы просто пытались внести изменения в устав в связи с принятием нового Гражданского кодекса, нам не вносили эти изменения, и сейчас на основании того, что нам не внесли эти изменения, они хотят нас ликвидировать. Нам этот иск возвратили. Там процессуальное основание, что якобы такого вида решения не могут быть предметом обжалования, но это на самом деле не так, – заключает Иван Жданов.

В декабре прошлого года Алексей Навальный не был допущен до выборов, поскольку имеет судимость по делу "Кировлеса". Штабы политика сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой Навальный призвал своих сторонников. Акция с таким названием планируется в городах России 28 января. В ней, по данным Навального, планируют принять участие более 90 городов. В большинстве случаев, по словам политика, акция согласована в форме митинга.

В Москве была подана заявка на шествие по Тверской улице и митинг на Охотном ряду с численностью до 15 тысяч человек. Столичная мэрия предложила политику перенести акцию в район Щукино. Навальный отказался: "Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас все будет по закону – в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь," – написал он в Твиттере.

Предыдущие протестные акции, организованные по призыву Навального в центре Москвы 26 марта и 12 июня, которые столичные власти сочли несогласованными, завершились массовыми задержаниями. Акция 7 октября в Москве прошла без подобных инцидентов, однако в других городах активистов задерживали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что призывы Алексей Навального провести "забастовку избирателей" проверят на "предмет соответствия законодательству".