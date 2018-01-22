Ликвидация "Пятого времени года"

Мещанский суд Москвы удовлетворил требование Министерства юстиции России и ликвидировал фонд "Пятое время года", который обеспечивает работу штабов оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Представитель ведомства утверждал, что во время проверки документов были обнаружены нарушения в уставе, в частности, финансирование аренды помещений для предвыборного штаба оппозиционера в разных городах, хотя его уставной целью была поддержка СМИ.

Кроме того, по мнению представителя Минюста, фонд нарушил требования о защите персональных данных. В ведомстве также утверждали, что "Пятое время года" собирал средства в биткоинах, что предусматривает анонимность транзакций, тогда как анонимным жертвователям запрещается вносить деньги на счета зарегистрированных кандидатов в президенты.

По мнению представителя фонда Навального в суде, Министерство юстиции не представило ни одного грубого нарушения, которое могло бы стать основанием для ликвидации организации. Сторонники Навального полагают, что иск – политическое решение, чтобы помешать работе штабов оппозиционного политика.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков заявил:

Leonid Volkov✔@leonidvolkov «Суд» совершенно ожидаемо удовлетворил абсурдный иск Минюста о ликвидации фонда «Пятое время года»; у нас есть 30 дней на обжалование, пока продолжаем работать как работали.

Через фонд "Пятое время года" проходила большая часть платежей на кампанию по допуску Навального на выборы президента России. Именно через фонд проходила большая часть платежей, которые поступают в качестве пожертвований на избирательную кампанию. Согласно финансовому отчету кампании Навального, всего с декабря 2016 года она получила более 275 миллионов рублей пожертвований.

Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой Навальный призвал своих сторонников.

Обсуждают юрист ФБК Иван Жданов, эксперт партии "Яблоко" Максим Круглов, доктор политических наук Юлий Нисневич, политики Владислав Наганов, Константин Янкаускас.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.

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Владимир Кара-Мурза-старший: Сегодня Мещанский суд Москвы удовлетворил требование Министерства юстиции России и ликвидировал фонд "Пятое время года", который обеспечивал работу штабов оппозиционера Алексея Навального.

Эту тему мы обсудим с нашими гостями – Юлием Нисневичем, профессором, доктором политических наук, депутатом первой Госдумы, политиком Константином Янкаускасом, соучредителем "Партии 5 декабря", Владиславом Нагановым, членом Центрального совета Партии Прогресса, депутатом городского округа Химки.

Константин, вы ожидали этого решения?

Константин Янкаускас: Конечно, судя по той скорости, с какой Министерство юстиции провело проверку, и по тому количеству субъектов этой проверки... Там же и ФСБ участвовала, и чуть ли не Антитеррористический комитет. И то, что сразу было подано исковое заявление в суд о том, чтобы ликвидировать фонд, конечно, это было все ожидаемо. Я думаю, что никаких иллюзий насчет того, какое решение будет принято, сегодня нет.

Я сегодня прочитал в Twitter: есть понятие "навальное правосудие". Есть "басманное", оно в отношении неопределенного круга лиц в стране может быть несправедливым, но есть "навальное" – со стопроцентной вероятностью. Если у нас 0,1 оправдательных приговоров есть все-таки в стране, то в отношении Навального действует стопроцентная презумпция виновности в наших судах.

Владимир Кара-Мурза-старший: Но его же из тюрьмы отпустили, из камеры...

Константин Янкаускас: Но его из тюрьмы-то отпустили с условным сроком и с приговором суда.

Юлий Нисневич: Прокуратура на следующий день попросила изменить приговор.

Константин Янкаускас: Не приговор, а меру пресечения.

Юлий Нисневич: Приговор: у него был полный срок, а ему дали условный.

Константин Янкаускас: Прокуратура обжаловала меру пресечения.

Юлий Нисневич: Вот это и называется "навальное правосудие".

Владимир Кара-Мурза-старший: Владислав, вы ожидали сегодняшнего решения?

Владислав Наганов: Конечно, оно было ожидаемым. Более того, мне даже странно, почему именно сейчас, а не гораздо раньше это произошло, следуя их логике.

С другой стороны, непонятно, что они этим преследовали. Может быть, они думали: "Вот фонд ликвидировали, теперь, наверное, они разойдутся, бросят свою избирательную кампанию". И Навальный, наверное, скажет: "Раз такая ситуация, теперь уже ничего не будем делать, видимо, мы не сможем работать".

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте дадим слово Ивану Жданову, юристу Фонда борьбы с коррупцией и предвыборного штаба Алексея Навального.

Иван, каковы будут дальнейшие действия юристов Навального после сегодняшнего приговора?

Иван Жданов: В этом деле, как и в любом другом, мы проходим все юридические этапы. В течение месяца мы подадим жалобу апелляционную. То есть пару месяцев на ликвидацию точно будет. Посмотрим на решение Мосгорсуда.

Хотя, как мы видим, уже сейчас "Альфа-Банк" нам заблокировал счета на основании какого-то постановления, которого на самом деле пока еще нет. Тем не менее, будем смотреть и это постановление, его обжаловать, если оно есть на самом деле, и то обжаловать.

Ничего критического, фатального не случилось. Мы продолжим работу. Конечно, это чувствительный удар, потому что это основное операционное лицо, которое сопровождало деятельность штабов. Ну, ничего, придумаем что-нибудь.

Владимир Кара-Мурза-старший: Мне это напоминает историю с закрытием НТВ и ТВ-6, что Конституционный суд задним числом признал ошибкой.

Юлий Нисневич: Есть еще одна история, когда "Открытую Россию" закрывали в Москве после того, как Ходорковского посадили. Это была феноменальная история. Фонд же сразу не закрыли, они заблокировали счет. Юристы "Открытой России" подали апелляцию в Московский городской суд. Я был на этом заседании – это была просто умора. Кстати, Басманный суд арестовал тогда счет. Судья выносит приговор, что закрыто правильно. А основная апелляция была в том, что когда Басманный суд рассматривал закрытие, там представителей "Открытой России" вообще не было – их просто не позвали. А сейчас хоть зовут. И тогда был совершенно гениальный ответ. Они апеллировали, что нарушено равенство сторон. Реакция и ответ судьи, почему приговор правильный: потому что там и второй стороны не было – там и прокуратуры не было. То есть суд закрывал без сторон. Это реальный факт. Поэтому тут может быть все что угодно.

Владимир Кара-Мурза-старший: С нами на прямую связь вышел Максим Круглов, эксперт Антикоррупционного центра партии "Яблоко".

Максим, я знаю, что вы отчасти конкурируете с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Как вы относитесь к сегодняшнему решению Мещанского суда?

Максим Круглов: Конечно, мы против закрытия любых фондов, которые занимаются гражданской деятельностью. Это полезно и нужно для страны, особенно в условиях отсутствия политической оппозиции в Госдуме, в условиях того, что есть такая вертикаль власти, и она полностью монополизирована одним человеком. Подобные гражданские организации приносят исключительно пользу стране. Поэтому мы против любых политически мотивированных решений по закрытию неудобных для власти фондов, организаций, таких элементов гражданского общества.

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте посмотрим репортаж о решении Мещанского суда корреспондентов Радио Свобода Натальи Джанполадовой и Никиты Татарского.

- Административный иск Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Москве к Фонду поддержки средств массовой информации "Пятое время года" о ликвидации удовлетворить, ликвидировать Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года" и исключить его из Единого государственного реестра юридических лиц. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Мещанский районный суд города Москвы в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Корреспондент: Министерство юстиции просило ликвидировать фонд "Пятое время года", поскольку после проверки пришло к выводу, что деятельность организации не соответствует тому, что написано в Уставе, работа фонда нарушает закон о персональных данных, а сама организация находится не по тому адресу, который написан в документах.

Юристы Алексея Навального говорили о том, что претензии Минюста неконкретны, не указаны пункты закона, которые фонд нарушил, по мнению ведомства, а также назвали решение политическим.

Адвокаты Алексея Навального планируют обжаловать решение Мещанского суда.

Вячеслав Гимади, юрист Фонда борьбы с коррупцией: ​Абсолютно беспрецедентное решение в рамках контроля над деятельностью некоммерческих организаций и по скорости, и по форме. Всегда выносится сначала предписание, а если предписание не исполняется, то могут ликвидировать. Но в данном случае никаких предписаний не было. Замечания, которые Министерство юстиции предъявило в качестве нарушений, они не являются существенными, они все устранимы. А по части замечаний они даже не смогли назвать конкретную статью, пункт, конкретные действия, благодаря которым они обратились в суд. Мы это считаем незаконным, и будем обжаловать. Я уверен, что это решение будет отменено.

Владимир Кара-Мурза-старший: Константин, вы считаете это решение политическим?

Константин Янкаускас: Конечно! Я такую аналогию проведу. У нас есть знаменитый фонд "Соцгоспроект". В репортаже цитировалось решение Минюста. Место его фактического нахождения тоже неизвестно. Через этот фонд прокручиваются миллиарды рублей. Через этот фонд проходит недвижимость, которая аффилирована с премьер-министром Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Аналогичная ситуация с фондом "Дар". Все эти фонды зарегистрированы на подставных лиц – каких-то одноклассников или однокурсников Дмитрия Анатольевича Медведева. Соответственно, по этим фондам даны исчерпывающие доказательства, которые находятся в публичном пространстве, с которыми миллионы людей, благодаря Навальному и Фонду борьбы с коррупцией, ознакомились. И эти фонды существуют до сих пор. У них даже отчетности нет никакой. Если фонду "Пятое время года" предъявили претензии по фактической деятельности, то о деятельности вот этих фондов даже отчетов официальных нет. Эти фонды, как плевок в лицо всей стране, продолжают существовать, а фонд, через который шло финансирование предвыборной кампании Навального, а сейчас идет финансирование забастовки избирателей, его моментально закрыли. Ну, политическая составляющая налицо. Впрочем, как и во многих других делах.

Я напомню, Партию Прогресса даже не через суд ликвидировали, а Минюст просто убрал запись о Партии Прогресса из Единого реестра юридических лиц. Здесь они хоть какие-то формальные приличия соблюли, а Партию Прогресса вообще во внесудебном порядке ликвидировали.

Владимир Кара-Мурза-старший: Владислав, как вы считаете, это решение принято для того, чтобы закрыть малейшую возможность Алексею участвовать в политической жизни?

Владислав Наганов: Нет, я думаю, что его приняли для того, чтобы максимально осложнить его деятельность, направленную на активный бойкот выборов. Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией говорили о том, что закрытие этого фонда, возможно, повлечет перебои с оплатой по договорам аренды, с оплатой по трудовым договорам сотрудников штабов в регионах, потому что этот фонд является операционным юридическим лицом. С другой стороны, неужели сложно найти другое такое лицо, которое сможет исполнить эти функции?..

И как сказал юрист Жданов, ведь на обжалование не вступившего в законную силу решения суда уйдет как минимум месяц. Соответственно, выборы уже приблизятся. И практический смысл того, чтобы его закрыть, только один. И как мы уже узнали, немедленно закрыли счет в банке. И это действительно большая сложность. Я не знаю, сколько средств там сейчас зависло, но, наверное, какие-то серьезные средства.

Владимир Кара-Мурза-старший: Юлий Анатольевич, имеет ли практический смысл сегодняшнее решение суда?

Юлий Нисневич: Я не очень понимаю логику этого действия. Если поставлена задача повысить явку на выборы, то отсекая, может быть, даже не очень приятные для власти структуры, задача для самой власти в этом смысле усложняется. Здесь логика для меня не очень понятная. Если вы хотите получить 70 процентов явки, то единственный путь для того, чтобы их получить, - некая видимость конкуренции. А если вы даже такую видимость снимаете, то я не очень понимаю логику. У меня такое ощущение, что здесь, как всегда, правая рука не знает, что делает левая. Даже если оставить Навального на выборы, то он никакой угрозы для действующей власти с точки зрения его избирательного потенциала не представляет. Зачем вся эта игра?..

Владимир Кара-Мурза-старший: Иван, какой практический смысл имело сегодняшнее решение суда?

Иван Жданов: Практический смысл очень простой – им очень не нравятся забастовки избирателей. А временные параметры их не останавливают. Решение еще не вступило в силу, а они уже на основании, скорее всего, этого решения, предполагаю, блокируют счета фонда "Пятое время года". Ну, блокировка счетов – это реальная для нас проблема.

Юлий Нисневич: Это обычно губит организации, когда блокируют счета. "Открытую Россию" не закрыли до конца, но как только заблокировали счет – деятельность прекратилась. Это довольно известный прием.