Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу Навального

Конституционный суд России отказался рассматривать жалобу Алексея Навального на федеральный закон о выборах президента, запрещающий баллотироваться на них кандидату с непогашенной судимостью. Об этом сообщается на сайте суда.

Отказ вынесен "очень оперативно" – всего в трехдневный срок с момента подачи жалобы. По словам юриста основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, подобная скорость рассмотрения отмечалась лишь один раз – в ответ на запрос президента России Владимира Путина по вопросу о присоединении аннексированного Крыма.

Алексей Навальный обратился в Конституционной суд с жалобой на противоречие закона о выборах президента страны Конституции России 16 января. В ней политик попросил суд признать неконституционными дополнительные ограничения по наличию пассивного избирательного права, установленные законом о выборах президента.

25 декабря Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". 30 декабря Верховный суд России отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения ЦИК.

Представители оппозиционера назвали недопуск к выборам незаконным. Сам Навальный призвал к забастовке избирателей – серия акций намечена на 28 января.