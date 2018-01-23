Хроники Табарнии

"Никаких уличных выступлений ты сейчас в Барселоне не увидишь, потому что нет их, все у них сдулось, как проколотый воздушный шарик. Как были испанцами, так и останемся. Зато какую шутку мы им в отместку придумали с этой Табарнией! Хотя, знаешь, может, и не шутка это вовсе. Идея хорошая, всем нравится, особенно если они опять попробуют замутить это фигню насчет отделения от Мадрида. Весь этот сепаратизм там, в деревне". Молодой таксист, коренной барселонец, что он пару раз подчеркнул в разговоре, неопределенно махнул рукой куда-то на северо-запад, в сторону горы Тибидабо с храмом Святого Сердца, видимо, обозначавшей, по его убеждению, границы разумной цивилизации. "А у нас тут город". Потом он еще некоторое время глубокомысленно порассуждал о большой политике, периодически вставляя в свою речь смешные испанские непечатные выражения по адресу Женералитата Каталонии и его бывшего, ныне беглого президента Карлеса Пучдемона, и вернулся к обычной болтовне на личные темы.

В этом январе в знакомом городе мои поиски явно видимых следов борьбы за независимость Автономного сообщества Каталония, действительно, потерпели крах. Там, где еще недавно вроде бы кипели страсти и где сторонники отделения перед объективами телекамер картинно схватывались с федеральными испанскими силами правопорядка, чуть ли не высаживавшимися с катеров на каталонские берега, течет самая обыкновенная, то есть энергичная, пестрая, жизнерадостная и насыщенная жизнь средиземноморского мегаполиса, полная забавных сценок.

Местные полицейские, те самые Mossos d'Esquadra, красивое название и импозантная синяя униформа которых прошлой осенью стали известны всему миру, так же как и их подчеркнутый "нейтралитет" во время известных событий, привычно лениво хмурятся на юркающих в историческом центре нелегальных иммигрантов из Африки, продающих с расстеленных на асфальте полотенец и ковров всякую мелкую дребедень, и столь же привычно посылают улыбки привлекательным иностранкам-блондинкам. Ряды их, как и раньше, на первый взгляд по большей части состоят из мускулистых юных красавцев, хотя с каждым годом увеличивается и число молодых женщин – и они, похоже, относятся к службе и своим должностным обязанностям заметно серьезнее.

В этом городе все так же говорят по-испански

Каталанский язык на улицах слышен, но весьма нечасто, например, из уст учительницы, ведущей "гусеницу" школьников младшего возраста на какую-то экскурсию, и воспринимается просто как одна из многих составляющих общего вавилонского многоязычного гула, в котором все чаще выделяется китайская, а также русская речь, особенно в туристическом треугольнике Эшампле – Барселонета – Монжуик. В этом городе все так же говорят по-испански. Разве что некоторые балконы все еще обильно декорированы полосатыми красно-желтыми флагами "Эстеладами", кое-где – с белой звездой на синем фоне, нарядно выделяющимися на фоне сушащегося тут же разнообразного белья.

Однако рядом, часто буквально по соседству, висит и достаточное количество образцов флага Королевства Испания, носящего гордое неофициальное имя "Ла Рохигуальда". Но изредка встречается (из государственно-политических) и третий вариант – на мой взгляд, самый красивый, в котором есть что-то средневековое, в отличие от большинства довольно безликих современных флагов европейских стран. Это государственный стяг "независимой Табарнии" – пока еще автономного и виртуального территориального образования, идея создания которого, тем не менее, то ли в шутку, то ли всерьез, в последние недели захватывает воображение все большего количества жителей "большой Барселоны".

Само слово "Табарния" появилось на свет еще летом 2014 года, однако массовую популярность и известность, на уровне колоссального флешмоба, оно вдруг обрело в эти рождественско-новогодние праздники. Образовано оно было, как можно догадаться, от названий двух крупнейших центров каталонского побережья, Таррагоны и Барселоны, и обозначает региональные границы самой экономической развитой, прибрежной части Автономного сообщества Каталонии. Здесь живут примерно 5 миллионов 800 тысяч человек – из всех 7 миллионов 522 тысяч жителей автономии, и здесь производится 80 процентов ее ВВП.

Именно в "Табарнии" сторонники единства Испании всегда превалировали над сепаратистами, что показали и недавние внеочередные выборы в региональный парламент 21 декабря – большинство голосов в Барселоне и Таррагоне было отдано происпанской партии Ciudadanos ("Граждане"). Однако в целом в Каталонии действует свое особенное местное избирательное право. Малонаселенные провинциальные западные и северные районы, где сильны позиции сепаратистов, через коллегию выборщиков избирают на 15 депутатов больше, чем густонаселенное побережье, и по итогам депутатские кресла распределяются пропорционально голосам, поданным за кандидатские списки. В итоге три сепаратистские партии, набравшие в целом лишь 47,5 процентов голосов, все равно получили незначительное большинство в парламенте Каталонии, 52 процента, и на первом же учредительном заседании избрали своим спикером очередного сторонника независимости, Роже Торрена, от партии "Левые республиканцы".

Флаг Табарнии – это соединение городских флагов Таррагоны и Барселоны. Авторы этой пока сатирической политической идеи, костяк которых составляют сливки каталонской деловой, юридической и культурной элиты из числа тех, кто выступает за единство Испании, говорят, что появление Табарнии – своеобразное едкое рождественское нравоучение для сепаратистов, одновременно и "пугало", и "зеркало" их агрессивных лозунгов, идей и приемов.

Пока "табарнисты" позиционируют себя как социальное движение, но не партию – хотя и очень близкое к политической организации под названием Barcelona, via fora!, то есть "Барселона, на выход!", преследующей те же цели. И выступают с серьезными заявлениями: "Если они отделятся, и мы отделимся от них. Они не хотят "кормить Мадрид", а мы не хотим кормить "независимую Каталонию"! И мы пойдем так же далеко, как и сторонники независимости! Если парламент Каталонии и\или Женералитат в ближайшее время вновь позволят себе одностороннее провозглашение независимости, мы сделаем все, чтобы Табарния стала реальностью".

Действительно, Конституция Испании, на которую опираются сторонники идеи каталонской независимости, формально позволяет и "табарнийцам" в любой момент провести референдум и объявить о создании собственного автономного сообщества, с правом дальнейшего отделения – и обратного вхождения в состав Испанского королевства. Или же, если таков будет "выбор народных масс", гипотетического существования в роли независимого государства – с мощной разноплановой экономикой, красивым флагом и всемирно признанным туристическим потенциалом. В конце концов, и Автономное сообщество Мадрид ведь еще несколько десятилетий назад было частью упраздненной провинции Новая Кастилия. Почему бы и нет?

У шуточного государства уже имеется и только что сформированное шуточное "правительство Табарнии в изгнании"

Кстати говоря, у шуточного государства уже имеется и только что сформированное шуточное "правительство Табарнии в изгнании", во главе с "президентом" Альбертом Боадельей, каталонским театральным актером и режиссером, а в прошлом – отчаянным борцом с режимом Франко. В яркой программной речи, с помощью видеотрансляции в Youtube, Боаделья на каталанском языке призвал всех испанцев не считать его клоуном, подчеркнув, что он – всего лишь скромный ученик Карлеса Пучдемона и всех остальных, кто "превратил каталонский парламент в Национальный театр".

Шутки шутками, но, когда я писал этот текст, стало известно, что референдум об отделении Табарнии от Каталонии намечен на октябрь 2019 года. Очень хочется вернуться в Барселону еще, и не раз – интересно, столицей какого образования она будет являться к этому моменту?

Александр Гостев – международный обозреватель Радио Свобода

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