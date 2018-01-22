Сенат проголосовал за проект закона о трёхнедельном бюджете

Днем в понедельник Сенат проголосовал за законопроект о трехнедельном бюджете, принятие которого позволит возобновить работу федерального правительства. За законопроект проголосовал 81 сенатор, против – 18.

Таким образом, законодатели одобрили законопроект, дающий федеральному правительству возможность работать до 8 февраля. Это произошло после того, как лидер республиканского большинства Митч Макконнелл заверил сенаторов в том, что в ближайшие недели займется вопросом о защите от депортации приблизительно 800 тысяч «мечтателей» – молодых иммигрантов, в детском возрасте привезенных родителями в США.

Мы будем голосовать сегодня, чтобы открыть правительство, заявил ранее старший сенатор от Демократической партии Чак Шумер. Он выразил признательность двухпартийной группе законодателей, разработавшей основы компромисса. Одновременно Шумер подчеркнул, что к судьбе «мечтателей» необходимо обратиться незамедлительно.