Шойгу анонсировал новые контракты на поставки С-400 "Триумф"

Несколько государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии собираются купить российские зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает Интерфакс.

В этой связи он напомнил, что в данный момент два комплекса С-400 развернуты в Сирии для обеспечения противовоздушной обороны российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе.

В конце прошлого года Россия подписала соглашение о поставке С-400 Турции, которая является членом НАТО. Сумма контракта составляет около 2,5 миллиарда долларов. Больше половины этой суммы Москва выдала Анкаре в виде займа. Поставки запланированы на март 2020 года. Это крупнейшая военная закупка Турции вне НАТО.

Ранее единственной страной, с которой у России был заключен контракт на поставку С-400, был Китай. На прошлой неделе источник Интерфакса сообщал, что туда был отправлен первый комплект.

Кроме того, у России имеются договоренности о поставке С-400 с Индией и Саудовской Аравией. Факт заключения сделки с Эр-Риядом осенью прошлого года официально подтвердила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. Скорое подписание контракта с Индией анонсировал в конце прошлого года вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в российском правительстве военно-промышленный комплекс.

США заявили, что их тревожит заинтересованность союзников по НАТО в приобретении российских зенитных ракетных систем.