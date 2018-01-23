Прокурор обвинил главу СК по Москве в получении взятки

Начальник Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Александр Дрыманов получил взятку за освобождение из следственного изолятора Андрея Койчукова – помощника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Об этом говорится в обвинительном заключении, которое огласил прокурор на заседании суда по делу главы управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко, сообщает "Коммерсант".

Максименко обвиняют в получении взятки за освобождение Койчукова. По делу также проходит сослуживец Максименко Александр Ламонов, а также замглавы московского управления ведомства Денис Никандров.

Дрыманов в интервью РБК сказал, что о заявлении прокурора по делу Максименко ему неизвестно. От дальнейших комментариев он отказался.

Максименко, Ламонова и Никандрова арестовали летом 2016 года. В начале сентября 2017 года стало известно о том, что Дрыманов был допрошен по делу Никандрова. Тогда же сотрудники ФСБ провели у Дрыманова обыски. В интервью РБК Дрыманов заявил, что ни по какому уголовному делу не проходит.

В начале декабря стало известно, что Ламонов и Никандров заключили сделку со следствием. Их дело будет рассмотрено в особом порядке. Дело Максименко выделено в отдельное производство.