Минкульт отменил показ фильма "Смерть Сталина" в России

Министерство культуры России во вторник отозвало прокатное удостоверение фильма Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", сообщает агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что группа юристов Минкульта попросила главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины из-за якобы выявленных признаков экстремизма.

После "обращения юристов" был организован просмотр картины общественным советом при Министерстве культуры, который заявил, что будет добиваться переноса премьеры фильма, намеченной на 25 января, на полгода.

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение картине "Смерть Сталина" 17 января. 25 января фильм должны были показать в 30 кинотеатрах Москвы. Накануне стало известно, что от показа картины отказались муниципальные кинотеатры Екатеринбурга, сообщает РБК.

Мировая премьера британской сатирической комедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.