Члена "Другой России" арестовали на 10 суток за пикет против выборов

Суд в Москве назначил 10 суток административного ареста активисту незарегистрированной партии "Другая Россия" Глебу Буваненко, задержанному накануне во время пикета у здания Центризбиркома. Об этом сообщил один из лидеров партии Александр Аверин.

Буваненко признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных акций. Вместе с ним у ЦИК были задержаны еще пятеро активистов, но их отпустили после составления протоколов.

Члены "Другой России" накануне попытались провести пикет под лозунгом "Выборам – нет! Отмене итогов приватизации – да!".