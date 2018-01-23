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Члена "Другой России" арестовали на 10 суток за пикет против выборов

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов

Суд в Москве назначил 10 суток административного ареста активисту незарегистрированной партии "Другая Россия" Глебу Буваненко, задержанному накануне во время пикета у здания Центризбиркома. Об этом сообщил один из лидеров партии Александр Аверин.

Буваненко признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных акций. Вместе с ним у ЦИК были задержаны еще пятеро активистов, но их отпустили после составления протоколов.

Члены "Другой России" накануне попытались провести пикет под лозунгом "Выборам – нет! Отмене итогов приватизации – да!".

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