Сторонник "Другой России" бросил листовки в лицо Чубайсу

На Гайдаровском форуме сторонник незарегистрированной партии "Другая Россия" Арслан Ибрагимов бросил листовки в лицо генеральному директору Роснано Анатолию Чубайсу. Об этом сообщил в своем твиттере представитель "Другой России" Александр Аверин.

По словам Аверина, действия Ибрагимова были протестом против либеральных реформ и приватизации 90-х годов. Как сообщает "ОВД-инфо", активист был задержан и доставлен в отделение полиции.

​В мае 2017 года сторонники "Другой России" вылили три бутылки виски на главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова во время его дебатов с писателем Александром Прохановым на сцене Александринского театра Санкт-Петербурга.

Незарегистрированная политическая партия "Другая Россия" была создана в 2010 году в Москве бывшими участниками запрещенной в России Национал-большевистской партии. Лидером движения является писатель и политический деятель Эдуард Лимонов.