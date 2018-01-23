В Мордовии адвоката лишили статуса за шорты и бандану

Верховный суд Мордовии признал законным решение Совета Адвокатской палаты о лишении статуса адвоката Сергея Наумова, который пришел на заседание суда в шортах и бандане. Об этом сообщают представители международной правозащитной организации "Агора".

Ранее суд Саранска признал лишение Наумова адвокатского статуса незаконным.

​В мае 2017 года Наумов явился на заседание Верховного суда в шортах и бандане. Такой внешний вид он объяснил тем, что не успел переодеться и не хотел заставлять ждать коллег. Адвокатская палата Мордовии лишила Наумова статуса адвоката за нарушение профессиональной этики.

Сам Наумов не согласен с решением палаты и считает, что нужно "внимательнее относиться к нормам адвокатской этики, а не к внешнему виду защитников", пишет "Медиазона".

В октябре прошлого года в Башкирии члена движения "Открытая Россия" Виталия Буркина лишили адвокатского статуса из-за критики российской судебной системы в социальных сетях.