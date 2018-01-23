Главу пресс-службы московского "Спартака" оштрафовали за твит

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Российский футбольный союз оштрафовал на 20 тысяч рублей главу пресс-службы московского "Спартака" Леонида Трахтенберга из-за записи в Твиттере, в которой бразильских игроков команды назвали "шоколадками", сообщает "Интерфакс".
По данным агентства, футболисту Георгию Джикии, который сделал запись в твиттере клуба, вынесено замечание. 13 января он выложил запись с игроками "Спартака" Луиcом Адриано, Фернандо и Педро Роше, сопроводив ее фразой "Смотрите, как шоколадки тают на солнце!"
После того как ряд зарубежных СМИ сочли запись расистской, в твиттере "Спартака" появилось видео с заявлением игроков о том, что отношения в команде отличные. Сам Джикия извинился перед теми, кого могли задеть его слова.
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