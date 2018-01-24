Суверенная бюрократия. Эфир в 21:05

Номенклатура в России давно превратилась в правящее сословие, и в путинскую эпоху это стало особенно очевидно. Однако в последние годы, и в особенности в преддверии выборов Президента, все заметнее становится наступление Кремля на высшее чиновничество: ротации, отставки, знаковые аресты и тюремные сроки. Что это - "национализация элиты", чистка рядов или аппаратные войны? Какую роль будет играть бюрократия на новом президентском сроке?

Гости программы - Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС, и Дмитрий Орешкин, политолог. Эфир в 21:05.