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Археология

Суверенная бюрократия. Эфир в 21:05

Политологи Екатерина Шульман и Дмитрий Орешкин: путинская номенклатура как правящий класс

Номенклатура в России давно превратилась в правящее сословие, и в путинскую эпоху это стало особенно очевидно. Однако в последние годы, и в особенности в преддверии выборов Президента, все заметнее становится наступление Кремля на высшее чиновничество: ротации, отставки, знаковые аресты и тюремные сроки. Что это - "национализация элиты", чистка рядов или аппаратные войны? Какую роль будет играть бюрократия на новом президентском сроке?

Гости программы - Екатерина Шульман, политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС, и Дмитрий Орешкин, политолог. Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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