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Археология

Реабилитация репрессий. Эфир в 21:05

Участник шествия КПРФ, приуроченного к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции

Историк Никита Петров и куратор культурных программ общества «Мемориал» Александра Поливанова: как Россия встретила столетие ВЧК

Реабилитация репрессий: как Россия встретила столетие ВЧК? Накануне столетия ВЧК глава ФСБ Александр Бортников дал интервью, в котором фактически оправдал массовые репрессии 1930-1940х. Что это было – личное мнение или новый курс на реабилитацию репрессий? Чувствует ли себя сегодняшняя ФСБ наследником сталинского НКВД? И что делать с памятью о репрессиях советского времени – в том числе, с памятниками Дзержинскому?


Гости программы: Никита Петров, историк, заместитель главы Научно-информационного совета общества "Мемориал" и Александра Поливанова, куратор культурных программ общества «Мемориал». Эфир в 21:05.

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    Сергей Медведев

    Ведущий программ "Археология" и "Футурошок", историк и политолог. Автор книг и статей по теории политики и проблемам современной России, ведущий телеканала "Дождь", колумнист русского «Форбс». Сотрудничает с РС с 2015 года

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