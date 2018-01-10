Реабилитация репрессий. Эфир в 21:05

Реабилитация репрессий: как Россия встретила столетие ВЧК? Накануне столетия ВЧК глава ФСБ Александр Бортников дал интервью, в котором фактически оправдал массовые репрессии 1930-1940х. Что это было – личное мнение или новый курс на реабилитацию репрессий? Чувствует ли себя сегодняшняя ФСБ наследником сталинского НКВД? И что делать с памятью о репрессиях советского времени – в том числе, с памятниками Дзержинскому?



Гости программы: Никита Петров, историк, заместитель главы Научно-информационного совета общества "Мемориал" и Александра Поливанова, куратор культурных программ общества «Мемориал». Эфир в 21:05.