Банковские услуги до июля не будут вносить в реестр госзакупок РФ

Российское правительство разрешило временно не вносить в реестр информации о госзакупках данные о банковских и страховых услугах, займах, поручительстве, лизинге и сублизинге.

По данным информационно-правового портала "Гарант.Ру", соответствующий документ был утвержден 20 января.

Из текста следует, что до 1 июля 2018 года в единую информационную систему не будут вносить данные о закупках, не составляющих государственную тайну, но попавших в указанные в документе категории.

В декабре Правительство России получило право засекречивать государственные закупки и проводить такие сделки на закрытой торговой площадке Сбербанка.