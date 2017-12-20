Правительству России разрешили скрывать госзакупки

Правительство Российской Федерации получило право засекречивать государственные закупки. Закон об этом был принят сегодня в Государственной думе.



Теперь государственные закупки с участием госкомпаний будут проходить на закрытой торговой площадке Сбербанка. Всего правительством был подготовлен список из 126 организаций. По информации газеты "Коммерсант" в него вошли "Газпром", "Роснефть", АЛРОСА, РЖД, "Ростелеком" и другие.

Подобные меры были приняты руководством страны с целью увести крупные компании и их партнёров из-под санкций США. Новые санкционные списки будут объявлены Вашингтоном в феврале 2018 года.