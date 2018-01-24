Крымско-татарских правозащитников этапируют в Ростов-на-Дону

Обвиняемых по делу "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России исламистской организации, крымско-татарских правозащитников Эмира-Усейна Куку и Муслима Алиева этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону при областном Управлении ФСБ. Об этом стало известно в среду.

Еще четверых фигурантов дела оставили в городском изоляторе Ростова. По мнению адвоката Сергея Локтева, Куку и Алиева изолировали от остальных как "самых активных", тех, кто направил большое количество ходатайств и жалоб.

В Северо-Кавказском военном окружном суде в среду прошло закрытое предварительное заседание по делу так называемой "ялтинской шестерки" крымских татар, обвиняемых в участии в "Хизб ут-Тахрир". Судья отклонил все ходатайства стороны защиты, первое заседание по существу назначено на 31 января.

Ранее во вторник в аннексированном Россией Крыму был задержан по подозрению в распространении экстремистских материалах крымский татарин Исмаил Рамазанов. Российские правоохранители провели у него обыск, после чего задержали и доставили в изолятор временного содержания. По версии следствия, Рамазанов через интернет-радио Zello распространил информацию экстремистского содержания. Кроме того, во время обыска у него были обнаружены патроны от пистолета Макарова, принадлежность которых Рамазанов отрицает. В обвинении патроны не фигурируют. В среду Симферопольский районный суд должен избрать ему меру пресечения.