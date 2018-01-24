Издание Russiangate закрывается после статьи о директоре ФСБ

Главный редактор сайта Russiangate Александрина Елагина сообщила о своем увольнении и закрытии издания. Ранее сайт был заблокирован после публикации о директоре Федеральной службы безопасности Александре Бортникове.

Решение о закрытии проекта приняли его инвесторы, имена которых не называются. Елагина рассказала в эфире "Эха Москвы", что у Russiangate была договоренность с инвесторами, согласно которой в издании не печатались статьи о Русской православной церкви, президенте России Владимире Путине и его окружении.

24 января сайт Russiangate заблокировали через три часа после публикации расследования о недвижимости главы Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. В публикации рассказывается, что Бортников и его заместитель Сергей Смирнов не задекларировали недвижимость в Сестрорецке. В расследовании утверждается, что Росреестр намеренно скрыл владельцев домов в элитном поселке.

По словам Елагиной, в данный момент в связи с публикацией решается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в "разжигании ненависти или вражды". Однако в отношении кого может быть возбуждено дело, журналистка не знает.