Волкер: мир в Донбассе возможен при условии политической воли

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что достижение устойчивого мира в Донбассе возможно при наличии политической воли. По его словам, об этом свидетельствует отсутствие обстрелов в зоне боевых действий за прошедшие сутки. Об этом Волкер заявил в эксклюзивном интервью украинской службе Радио Свобода.

"Надеюсь, что российская сторона будет придерживаться этого и в будущем, что будут приложены усилия для достижения настоящего перемирия", – сказал спецпредставитель Госдепартамента. При этом Волкер отметил, что конфликт продолжается, а прошедший год в зоне боевых действий "был очень жестоким". По словам Волкера, в центре внимания необходимо держать и гуманитарную ситуацию​ в регионе.

В штабе украинской военной операции в Донбассе заявили, что 23 января впервые за долгое время не было нарушений режима прекращения огня в зоне боевых действий. Курт Волкер находится в Киеве с официальным визитом. 26 января он встретится с помощником Владимира Путина Владиславом Сурковым.