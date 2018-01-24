МОК: россиян не пускают на Олимпиаду при "малейшем подозрении"

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что специальная комиссия не допускает российских спорстменов на Олимпиаду в случае наличия "малейших подозрений" в допинге. По его словам, принимая решение, комиссия руководствуется данными из нескольких источников, а в некоторых случаях речь идет об уже открытых анти-допинговых разбирательствах против атлетов. Бах отметил, что цель комиссии – допустить на Олимпиаду только несомненно "чистых" спорстменов.

Решение о запрете на участие в Олимпиаде сборной России и приглашении лишь отдельных спорстменов под нейтральным флагом Бах назвал "сбалансированным". По его словам, МОК хотел показать миру неизбежность наказания за допинг, не унизив при этом Россию.

На этой неделе стало известно, что на Олимпиаду в Южной Корее могут не попасть несколько ведущих спорстменов из России, которые раньше не были замешаны в допинговых скандалах. Российскую сборную отстранили от Игр после того, как два расследования подтвердили существование в стране системы по принименению запрещенных веществ в спорте.

Атлетам, которые доказали, что не употребляли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. Заявки на участие в Играх в Пхенчхане подали более 500 спорстменов из России. Более ста заявок уже отклонили.