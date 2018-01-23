Шипулин, Устюгов и Ан могут остаться без Олимпиады

В списке спортсменов, которых Международный олимпийский комитет (МОК) готов пригласить на зимнюю Олимпиаду в Южную Корею, не оказалось биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана. Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил, что эти спортсмены не были замешаны в допинговых скандалах.

О возможном недопуске спортсменов стало известно вчера, когда представители России провели переговоры с Международным олимпийским комитетом. По словам Позднякова, имеющаяся информация о недопуске носит предварительный характер. Российская сторона направит запрос в МОК с просьбой сообщить причины отстранения ведущих российских спортсменов от Олимпийских игр.

Кроме того, стало известно, что в список допущенных на Игры в Пхёнчхане пока что не попали четверо хоккеистов из российской сборной - Антон Белов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкик и Сергей Плотников.

Предварительные отказы также получили фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин, 90% представителей мужской и 80% женской команд конькобежцев.

5 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом. На сегодняшний день российская сторона подала в МОК около 500 отдельных заявок на участие в Играх. Более ста из них уже отклонили.