В Давосе критикуют протекционизм перед приездом Дональда Трампа

Лидеры Германии и Италии, выступая на экономическом форуме в Давосе, высказались против проявлений национализма и протекционизма. Они выразили обеспокоенность этими тенденциями за день до прибытия на всемирный экономический форум президента США Дональда Трампа. Оппоненты его экономической политики считают, что он верен лозунгу "Америка прежде всего", и планиурет оградить внутренний бизнеса от иностранной конкуренции.

"Мы считаем, что изоляция нам не поможет. Нам необходимо сотрудничество, а протекционизм – это не решение проблем," – заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони отметил, что желание политических лидеров защитить собственных граждан и экономику своих стран понятно, но должно иметь границы. И высказался против дестабилизации международного сотрудничества.

Всемирный экономический форум открылся в Давосе 23 января. В течение четырех дней в нем примут учатстие более 60 глав государств и правительств, бизнесмены, учёные и экономисты. В Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп на форуме будет говорить о возможностях для бизнеса в Соединенных Штатах и добиваться от партнеров "более равновесной торговой политики".