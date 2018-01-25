Координатор штаба Навального в Брянске пропал в отделе полиции

Координатор штаба Навального в Брянске Александр Маркин перестал выходить на связь после задержания полицейскими в среду. В отделении полиции утверждают, что активиста у них нет. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Это было уже вторым задержанием Маркина за день. Первый раз сотрудники полиции остановили активиста по пути из дома в штаб и доставили в районный суд. Причиной задержания, по словам полицейских, стала "агитационная прогулка с шариком" несовершеннолетних сторонников Навального в октябре прошло года.

Маркин пробыл в суде два часа, за которые судья так и не назначила заседание, и его отпустили. Когда активист вышел из здания суда, его снова задержали полицейские и доставили в ОВД. После двух часов в полиции у Маркина изъяли телефон и связь с ним пропала. В настоящий момент его местонахождение не известно.

Алексей Навальный не был допущен до выборов президента из-за приговора по делу "Кировлеса". Его штабы сейчас работают как "штабы забастовки избирателей", к которой оппозиционер призвал своих сторонников.